فيديو – فوزينيا رمز وطني ووالده آتية

“They just called me that I had to travel, I wasn’t expending it but I’m very happy that I’ll finally watch my son play at the World Cup”



Cape Verde famous goalkeeper’s mother🥹❤️ pic.twitter.com/alYK7bwqPJ — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 18, 2026 An entire city came to celebrate one man: Vozinha. 📷



The Cape Verde goalkeeper stood tall against Spain, delivering a heroic display to earn a historic point in his country's first-ever game.pic.twitter.com/PdtAfWe8dC — COPA90 (@Copa90) June 18, 2026

تحوّل حارس مرمى منتخب ، فوزينيا، إلى أحد أبرز وجوه الجولة الافتتاحية من ، بعدما قاد منتخب بلاده إلى تعادل تاريخي أمام (0-0)، في أول مباراة على الإطلاق في نهائيات المونديال.الحارس البالغ 40 عامًا قدّم مباراة استثنائية، بعدما تصدّى لـ7 كرات حاسمة، ونال في اللقاء، ليمنح منتخب بلاده نقطة تاريخية أمام أحد أقوى منتخبات البطولة.وأظهر مقطع مصوّر مشهدًا لافتًا من الرأس الأخضر، حيث ارتفعت صورة عملاقة لفوزينيا على واجهة بحرية في بلاده، وسط تجمّع جماهيري احتفاءً بالحارس الذي تحوّل إلى رمز بعد ظهوره التاريخي في المونديال.لكن المشهد لم يتوقف عند حدود الملعب، إذ بكى فوزينيا بعد المباراة متحدثًا عن غياب والدته، التي لم تتمكن من السفر إلى .وبعد تفاعل واسع مع قصته، باتت والدته قريبة من تحقيق حلمها بالحضور في المدرجات خلال مباراة الرأس الأخضر المقبلة أمام الأوروغواي.