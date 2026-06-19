فيديو - ترند المونديال يصل إلى البرلمان النرويجي

🚨🚨| Following the Norwegian supporters started the rowing trend, the parliament of Norway responded.🤣pic.twitter.com/ab4NaI63SM — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026

وصلت أجواء منتخب في إلى ، بعدما تفاعل النواب مع احتفال جماهير المنتخب الذي تحوّل إلى ترند خلال الأيام الماضية.وكان مشجعو النرويج قد لفتوا الأنظار بعد فوز منتخبهم على (4-1) في بوسطن، حين ظهروا وهم يؤدّون حركة "التجديف" بشكل جماعي، وهي مستوحاة من تراث الفايكنغ، في المدرجات والمواصلات العامة ومحيط الملعب.وفي النرويج، توقفت جلسة البرلمان لفترة قصيرة، بعدما اقترح رئيس الجلسة أن يكرّر النواب حركة الجماهير دعمًا للمنتخب، ليتفاعل أعضاء البرلمان مع الفكرة في جمع ممثلين من مختلف الأحزاب.وتأتي هذه الأجواء بعد عودة النرويج إلى كأس للمرة الأولى منذ عام 1998، في مشاركة زادت الحماس حول المنتخب، خصوصًا بعد البداية القوية أمام العراق.ومن المقرر أن يواجه منتخب النرويج نظيره في 22 حزيران - ، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.