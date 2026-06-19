فيديو - ترند المونديال يصل إلى البرلمان النرويجي

وصلت أجواء منتخب النرويج
في كأس العالم
إلى البرلمان
، بعدما تفاعل النواب مع احتفال جماهير المنتخب الذي تحوّل إلى ترند خلال الأيام الماضية.
وكان مشجعو النرويج قد لفتوا الأنظار بعد فوز منتخبهم على العراق
(4-1) في بوسطن، حين ظهروا وهم يؤدّون حركة "التجديف" بشكل جماعي، وهي مستوحاة من تراث الفايكنغ، في المدرجات والمواصلات العامة ومحيط الملعب.
وفي النرويج، توقفت جلسة البرلمان لفترة قصيرة، بعدما اقترح رئيس الجلسة أن يكرّر النواب حركة الجماهير دعمًا للمنتخب، ليتفاعل أعضاء البرلمان مع الفكرة في مشهد طريف
جمع ممثلين من مختلف الأحزاب.
وتأتي هذه الأجواء بعد عودة النرويج إلى كأس العالم
للمرة الأولى منذ عام 1998، في مشاركة زادت الحماس الشعبي
حول المنتخب، خصوصًا بعد البداية القوية أمام العراق.
ومن المقرر أن يواجه منتخب النرويج نظيره السنغالي
في 22 حزيران - يونيو
، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.