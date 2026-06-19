فيديو - ابتسامة جوليان ألفاريز تشعل برشلونة

🚨🚨🚨🚨 جماهير برشلونة في فندق إقامة المنتخب الأرجنتيني :



" ألفاريز تعال إلى برشلونة "



إلتفت لهم وأعطاهم إبتسامة خجل 😊❤️ pic.twitter.com/5jrcGoo8lG — Insider Barça (@Insiderfcb21) June 18, 2026

خطف الأنظار خارج الملعب، بعدما تداولت جماهير لقطة طريفة له أمام مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني، حيث وجّه له عدد من المشجعين نداءً واضحًا "ألفاريز، تعال إلى برشلونة".والتفت المهاجم الأرجنتيني نحو الجماهير بعد سماع الهتاف، وردّ بابتسامة خجولة من دون الإدلاء بأي تصريح.وتأتي هذه اللقطة في ظل استمرار ربط اسم ألفاريز ببرشلونة في تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، رغم تمسّك بموقفه بشأن اللاعب، واعتباره عنصرًا مهمًا في مشروع الفريق.ولا تحمل ابتسامة ألفاريز أي دلالة رسمية على مستقبله، لكنها كانت كافية لإشعال خيال جماهير برشلونة، التي لا تزال ترى في المهاجم الأرجنتيني أحد الأسماء القادرة على قيادة هجوم الفريق في السنوات المقبلة.