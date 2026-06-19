إذن دخول يغيّر حسابات ساحل العاج

تلقّى منتخب ساحل العاج دفعة مهمّة قبل مواجهة ألمانيا

تلقّى منتخب ساحل العاج دفعة مهمّة قبل مواجهة ألمانيا في ، بعدما سُمح للمهاجم إيلي واهي بدخول كندا، عقب معالجة وضعه الإداري المرتبط بالسفر.

وكان العاجي قد أعلن في وقت سابق أنّ واهي لم يرافق بعثة المنتخب إلى كندا بسبب مسألة مرتبطة بتصريح الدخول، قبل أن يؤكد لاحقًا حصول اللاعب على الإذن اللازم للالتحاق بالمنتخب قبل المباراة.

وجاء التطوّر بعد تأكيدات من مكتب في مرسيليا بأنّ اللاعب لا يواجه ملاحقة قضائية في قضية المراهنات المرتبطة بمباراة نيس وميتز في الدوري الفرنسي، وفق ما نقلته تقارير فرنسية.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أحالت الملف إلى السلطات بعد رصد مراهنات غير اعتيادية مرتبطة ببطاقة صفراء حصل عليها واهي في تلك المباراة، من دون أن يُسمّى اللاعب مشتبهًا به.

وبات واهي متاحا لاختيارات الجهاز الفني لساحل العاج أمام ألمانيا، في مباراة مهمة ضمن المجموعة الخامسة، بعدما استهل المنتخب العاجي مشواره بالفوز على الإكوادور (1-0)، فيما فازت ألمانيا على كوراساو (7-1).















