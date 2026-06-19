اصطدام ومستشفى وعلاج وقميص موقّع واعتذار

قدّم مدافع منتخب أوزبكستان
، عبد القادر
خوسانوف، قميصًا موقّعًا إلى المصوّر الذي اصطدم به خلال المباراة التي خسرها منتخب أوزبكستان (1-3) أمام كولومبيا
في افتتاح مشوارهما في كأس العالم
.
ووقع الحادث في الشوط الأول، عندما اندفع خوسانوف لمحاولة إيقاف لويس
دياز قرب خط التماس، قبل أن يحمله الزخم باتجاه مصوّر كان موجودًا خلف الخط، ما استدعى تدخّل الجهاز الطبي ونقل المصوّر إلى المستشفى.
وتلقى مدافع مانشستر سيتي
بطاقة صفراء على اللقطة، وبعد المباراة، زار ممثلون عن الاتحاد
الأوزبكي المصوّر، وقدّموا له قميصًا موقّعًا من خوسانوف مرفقًا برسالة اعتذار وتمنيات بالشفاء العاجل.