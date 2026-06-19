اصطدام ومستشفى وعلاج وقميص موقّع واعتذار

اندفع خوسانوف لمحاولة إيقاف دياز

قدّم مدافع منتخب ، خوسانوف، قميصًا موقّعًا إلى المصوّر الذي اصطدم به خلال المباراة التي خسرها منتخب أوزبكستان (1-3) أمام في افتتاح مشوارهما في .

ووقع الحادث في الشوط الأول، عندما اندفع خوسانوف لمحاولة إيقاف دياز قرب خط التماس، قبل أن يحمله الزخم باتجاه مصوّر كان موجودًا خلف الخط، ما استدعى تدخّل الجهاز الطبي ونقل المصوّر إلى المستشفى.

وتلقى مدافع بطاقة صفراء على اللقطة، وبعد المباراة، زار ممثلون عن الأوزبكي المصوّر، وقدّموا له قميصًا موقّعًا من خوسانوف مرفقًا برسالة اعتذار وتمنيات بالشفاء العاجل.





