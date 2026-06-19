دجيكو بين أربع نجوم تحدّوا "حاجز الأربعين"

دخل إدين دجيكو، قائد منتخب البوسنة والهرسك، قائمة نادرة في تاريخ كأس العالم
، بعدما أصبح رابع لاعب ميدان يبلغ 40 عامًا أو أكثر يشارك في مباراة مونديالية.
وبلغ دجيكو هذا الرقم بعمر 40 عامًا و39 يومًا خلال خسارة فريقه البوسنة والهرسك أمام سويسرا
، لينضم إلى الكاميروني روجيه ميلا، والكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو
، ضمن قائمة لاعبي الميدان
الذين خاضوا كأس العالم
بعد سن الأربعين.
وتأتي هذه المحطة
في المشاركة المونديالية الثانية للبوسنة والهرسك، بعد ظهورها الأول في نسخة 2014، حين كان دجيكو أيضًا حاضرًا في تشكيلة المنتخب.
وانتهت مواجهة سويسرا بخسارة قاسية لمنتخب البوسنة (1-4)، لتصبح مواجهته مع قطر في الجولة الأخيرة
حاسمة لآمال المنتخبين في المجموعة الثانية
.