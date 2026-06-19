دجيكو بين أربع نجوم تحدّوا "حاجز الأربعين"

قائمة نادرة في تاريخ

دخل إدين دجيكو، قائد منتخب البوسنة والهرسك، قائمة نادرة في تاريخ ، بعدما أصبح رابع لاعب ميدان يبلغ 40 عامًا أو أكثر يشارك في مباراة مونديالية.

وبلغ دجيكو هذا الرقم بعمر 40 عامًا و39 يومًا خلال خسارة فريقه البوسنة والهرسك أمام ، لينضم إلى الكاميروني روجيه ميلا، والكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي ، ضمن قائمة لاعبي الذين خاضوا كأس بعد سن الأربعين.

وتأتي هذه في المشاركة المونديالية الثانية للبوسنة والهرسك، بعد ظهورها الأول في نسخة 2014، حين كان دجيكو أيضًا حاضرًا في تشكيلة المنتخب.

وانتهت مواجهة سويسرا بخسارة قاسية لمنتخب البوسنة (1-4)، لتصبح مواجهته مع قطر في حاسمة لآمال المنتخبين في .







