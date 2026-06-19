هدية غير متوقعة من أستون فيلا

في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير

في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير ، قرّر التبرّع بعدد من مقاعد ملعبه " بارك" إلى نادي سكونثورب ، وذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها الملعب خلال الفترة الحالية.

وجاءت الخطوة بعد بدء أستون فيلا تنفيذ مشروع إعادة تطوير المدرج في ملعبه، ضمن خطة تهدف إلى تحديث "فيلا بارك" ورفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 50 ألف متفرج، بحسب ما أعلنه النادي في - أبريل الماضي.

، وجّه سكونثورب يونايتد شكره إلى أستون فيلا، مؤكدًا أنّ المقاعد التي حصل عليها ستُستخدم كقطع احتياطية في ملعبه، في خطوة أعادت إلى الأذهان العلاقة القديمة بين الناديين، بعدما انتقل نيل كوكس من سكونثورب إلى أستون فيلا عام 1991 في صفقة ارتبطت حينها أيضًا بالحصول على مقاعد إضافية للملعب.







