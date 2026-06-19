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توماس توخيل يغيّر بروتوكول "الفيفا"

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توماس توخيل يغيّر بروتوكول &quot;الفيفا&quot;
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كرة القدم

2026-06-19 | 05:31
توماس توخيل يغيّر بروتوكول "الفيفا"

غيّر "فيفا" بروتوكول ما قبل مباريات كأس العالم

غيّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بروتوكول ما قبل مباريات كأس العالم، بعد شكوى مدرب منتخب إنكلترا توماس توخيل من تمركز المصورين خلال عزف النشيد الوطني.
وكان توخيل قد عبّر عن استيائه عقب فوز إنكلترا على كرواتيا (4-2) في افتتاح مشوارهما، مؤكدًا أنّه لم يتمكن من رؤية لاعبيه أثناء النشيد بسبب وقوف عدد كبير من المصورين أمامه، واصفًا اللحظة بأنها كانت خاصة بالنسبة إليه في أول ظهور مونديالي له كمدرب. 
وبحسب تقارير بريطانية، سمح التعديل الجديد لأفراد الأجهزة الفنية بالتحرك أقرب إلى خط التماس خلال مراسم النشيد، في محاولة لتفادي حجب الرؤية عن المدربين، على أن يُعاد تنظيم تمركز المصورين في تلك اللحظات. 
وجاء القرار سريعا بعد شكوى توخيل، الذي قال إن وقوفه أمام "جدار من المصورين" حرمه من رؤية لاعبيه في لحظة كان ينتظرها، ليخرج المدرب الألماني من الواقعة بتعديل مباشر في بروتوكول البطولة.


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