غرانيت تشاكا يربك البيت السويسري

كشفت تقارير صحفية عن توتر داخل معسكر منتخب سويسرا
، أعقب التعادل المخيّب أمام قطر (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات
في كأس العالم
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وبحسب ما نقلته صحف ألمانية وبريطانية، فإنّ بعض لاعبي المنتخب لم يتقبّلوا طريقة قائدهم غرانيت
تشاكا في التعامل مع نتيجة المباراة، وسط حديث عن استياء داخل غرفة الملابس من حدّة تصريحاته بعد اللقاء.
وكان تشاكا قد وجّه انتقادات واضحة لأداء المنتخب، معتبرًا أنّ الوقت لم يعد مناسبًا للكلام، بل للتصرّف داخل الملعب، كما شدّد على ضرورة التعامل بقسوة أكبر مع الذات بعد الاكتفاء بالتعادل أمام قطر، محذّرًا من أنّ الظهور بهذه الصورة قد يكلّف سويسرا خروجًا مبكرًا من البطولة.
ورغم الأجواء المتوترة، واصل المدرب مراد ياكين
الاعتماد على تشاكا أساسيًا أمام البوسنة والهرسك، قبل أن ينجح المنتخب السويسري في الردّ بقوة داخل الملعب، محققًا فوزًا كبيرًا (4-1).
وسجّل البديل يوهان مانزامبي ثنائية، وأضاف روبن فارغاس
هدفًا، قبل أن يختتم تشاكا الرباعية من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بينما أحرز إرمين ماه ميتش هدف البوسنة الوحيد.