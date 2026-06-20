مشجعان خاضا أطول طريق إلى كأس العالم

اختار مشجعان إسكتلنديان طريقا غير تقليدي للوصول وحضور

اختار مشجعان إسكتلنديان طريقا غير تقليدي للوصول وحضور ، بعدما قطعا المحيط على متن طائرة صغيرة، في رحلة استغرقت نحو 22 ساعة طيران، من أجل متابعة منتخب بلادهم في البطولة.

ويتعلق الأمر بديفيد سميث وفرايزر ماكنتاير، رئيس ونائب رئيس نادي آيير الإسكتلندي، اللذين قررا السفر بطائرة صغيرة ذات محرك واحد، أطلقا عليها اسم "Ayr Force One"، بدل الاعتماد على الرحلات التجارية التي استخدمها معظم مشجعي "جيش التارتان".

وانطلقت الرحلة من اسكتلندا، قبل أن يتوقف في ريكيافيك عاصمة آيسلندا للتزوّد بالوقود، ثم تابعا طريقهما نحو غرينلاند، ومنها إلى ، حيث شملت الرحلة توقفات إضافية قبل الوصول إلى .

وجاءت المغامرة بالتزامن مع عودة منتخب اسكتلندا إلى كأس للمرة الأولى منذ عام 1998، ما جعل رحلة المشجعين واحدة من أبرز القصص المرتبطة بجماهير المنتخب خارج الملعب.

وفاز منتخب إسكتلندا بمباراته الأولى على هايتي (1-0) وخسر الثانية (0-1) أمام ويلعب مباراته الثالثة والأخيرة أمام يوم الخميس 25 الجاري.







