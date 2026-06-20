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مشجعان خاضا أطول طريق إلى كأس العالم

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مشجعان خاضا أطول طريق إلى كأس العالم
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كرة القدم

2026-06-20 | 05:54
مشجعان خاضا أطول طريق إلى كأس العالم

اختار مشجعان إسكتلنديان طريقا غير تقليدي للوصول وحضور كأس العالم

اختار مشجعان إسكتلنديان طريقا غير تقليدي للوصول وحضور كأس العالم، بعدما قطعا المحيط الأطلسي على متن طائرة صغيرة، في رحلة استغرقت نحو 22 ساعة طيران، من أجل متابعة منتخب بلادهم في البطولة.
ويتعلق الأمر بديفيد سميث وفرايزر ماكنتاير، رئيس ونائب رئيس نادي آيير يونايتد الإسكتلندي، اللذين قررا السفر بطائرة صغيرة ذات محرك واحد، أطلقا عليها اسم "Ayr Force One"، بدل الاعتماد على الرحلات التجارية التي استخدمها معظم مشجعي "جيش التارتان".
وانطلقت الرحلة من اسكتلندا، قبل أن يتوقف الثنائي في ريكيافيك عاصمة آيسلندا للتزوّد بالوقود، ثم تابعا طريقهما نحو غرينلاند، ومنها إلى كندا، حيث شملت الرحلة توقفات إضافية قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
وجاءت المغامرة بالتزامن مع عودة منتخب اسكتلندا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998، ما جعل رحلة المشجعين واحدة من أبرز القصص المرتبطة بجماهير المنتخب خارج الملعب.
وفاز منتخب إسكتلندا بمباراته الأولى على هايتي (1-0) وخسر الثانية (0-1) أمام المغرب ويلعب مباراته الثالثة والأخيرة أمام البرازيل يوم الخميس 25 الجاري.



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