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فيديو - احتفال مكسيكي بنكهة كتالونية

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فيديو - احتفال مكسيكي بنكهة كتالونية
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كرة القدم

2026-06-20 | 05:58
فيديو - احتفال مكسيكي بنكهة كتالونية

خلال الاحتفالات التي أعقبت فوز المنتخب المكسيكي

ظهرت النجمة الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، وسط جماهير المكسيك في الشوارع، خلال الاحتفالات التي أعقبت فوز المنتخب المكسيكي (1-0) على كوريا الجنوبية على ملعب أكرون في غوادالاخارا، ليضمن أصحاب الأرض التأهّل إلى الدور المقبل من البطولة.
وشاركت النجمة الإسبانية مع المشجعين المكسيكيين، الذين خرجوا إلى الشوارع بعد المباراة للاحتفال بالانتصار الثاني لمنتخبهم في دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وتحوّل ظهور نجمة برشلونة بين جماهير المكسيك إلى لقطة لافتة خارج الملعب، خاصة أن بونماتي تُعد من أبرز نجمات كرة القدم العالمية، ووجودها بين المشجعين أضاف اهتمامًا واسعًا بالمشهد الجماهيري الذي رافق فوز المنتخب المكسيكي.
ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة التشيك يوم الخميس 25 الجاري في ختام دور المجموعات، بعدما ضمن عبوره إلى الدور الإقصائي، فيما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في اليوم نفسه مع جنوب أفريقيا في مباراة حاسمة لحسابات التأهل.



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أيتانا بونماتي

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