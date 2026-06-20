فيديو - احتفال مكسيكي بنكهة كتالونية

FC Barcelona star, Aitana Bonmatí, celebrating in the streets with Mexican fans after the victory against South Korea. 😅❤️👏🏼 pic.twitter.com/qYu2D9WWAj — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 19, 2026

ظهرت أيتانا بونماتي، نجمة ، وسط جماهير المكسيك في الشوارع، خلال الاحتفالات التي أعقبت فوز المنتخب المكسيكي (1-0) على كوريا الجنوبية على ملعب أكرون في غوادالاخارا، ليضمن أصحاب التأهّل إلى الدور المقبل من البطولة.وشاركت النجمة الإسبانية مع المشجعين المكسيكيين، الذين خرجوا إلى الشوارع بعد المباراة للاحتفال بالانتصار الثاني لمنتخبهم في دور ، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى.وتحوّل ظهور نجمة برشلونة بين جماهير المكسيك إلى لقطة لافتة خارج الملعب، خاصة أن بونماتي تُعد من أبرز نجمات العالمية، ووجودها بين المشجعين أضاف اهتمامًا واسعًا بالمشهد الجماهيري الذي رافق فوز المنتخب المكسيكي.ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة التشيك يوم الخميس 25 الجاري في ختام دور المجموعات، بعدما ضمن عبوره إلى الدور الإقصائي، فيما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في نفسه مع جنوب في مباراة حاسمة لحسابات التأهل.