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خطأ قاتل يطال ميسي ويهزّ إعلام الأرجنتين

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خطأ قاتل يطال ميسي ويهزّ إعلام الأرجنتين
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كرة القدم

2026-06-20 | 05:56
خطأ قاتل يطال ميسي ويهزّ إعلام الأرجنتين

بعد إعلانها بالخطأ وفاة خورخي ميسي

قدّمت المذيعة والممثلة الأرجنتينية فلورنسيا بينيا استقالتها من قناة Luzu TV، بعد إعلانها بالخطأ وفاة خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال بث مباشر لبرنامج "El Show del Verano".
وجاء الخطأ بعدما تلقت بينيا المعلومة من فريق الإعداد عبر السماعة، لتعلنها على الهواء قبل التحقق من صحتها، في وقت كانت فيه الشائعات تنتشر حول الحالة الصحية لوالد قائد المنتخب الأرجنتيني.
وسارعت عائلة ميسي إلى نفي الخبر، مؤكدة أن خورخي ميسي على قيد الحياة، ويتلقى متابعة طبية ويتعافى بشكل إيجابي ضمن حالته الصحية الحالية، وسط انتقادات حادة لطريقة تداول معلومات حسّاسة تخصّ العائلة.
وقدّمت بينيا اعتذارها علنًا لعائلة ميسي، كما تواصلت شخصيًا مع سيليا كوتشيتيني، والدة ليونيل ميسي، التي قبلت اعتذارها وفق تقارير إعلامية.
وأصدرت Luzu TV بيانًا أكدت فيه أن بث معلومات حساسة من دون تحقق مسبق أمر غير مقبول، معلنة الاستغناء عن المسؤولين عن الخطأ، فيما قررت بينيا التنحي عن البرنامج.



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