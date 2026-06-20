فيديو - هدية فاخرة تشعل معسكر جنوب أفريقيا

After earning a point against the Czech Republic, all 26 South African players and staff members received jewelry worth more than $50,000 each through a collaboration with Icebox. 💎🔥 pic.twitter.com/GVM5UNy6Sn — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 19, 2026

حصل لاعبو منتخب وأعضاء الجهاز الفني على مجوهرات فاخرة، تفوق قيمتها 50 ألف لكل فرد، عبر تعاون مع علامة المجوهرات والساعات الأميركية Icebox، وذلك بعد التعادل مع منتخب التشيك (1-1) في .وجاءت الهدية خلال إقامة المنتخب الجنوب أفريقي في مدينة أتلانتا الأميركية، حيث ظهر اللاعبون في متجر Icebox وهم يختارون قطعًا من المجوهرات والساعات الفاخرة.وكان منتخب جنوب قد خرج بنقطة مهمة أمام التشيك ضمن المجموعة الأولى، بعد الخسارة الصعبة (0-2) أمام في افتتاح البطولة، ليحصل اللاعبون والجهاز الفني على مكافأة استثنائية خارج الحسابات الرياضية.ونشرت Icebox عبر حساباتها على مواقع التواصل مقطعًا من الزيارة، مؤكدة اعتزازها بالتعاون مع منتخب جنوب أفريقيا خلال مشاركته في كأس .