فيديو - هدية فاخرة تشعل معسكر جنوب أفريقيا

حصل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا
وأعضاء الجهاز الفني على مجوهرات فاخرة، تفوق قيمتها 50 ألف دولار
لكل فرد، عبر تعاون مع علامة المجوهرات والساعات الأميركية Icebox، وذلك بعد التعادل مع منتخب التشيك (1-1) في كأس العالم
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وجاءت الهدية خلال إقامة المنتخب الجنوب أفريقي في مدينة أتلانتا الأميركية، حيث ظهر اللاعبون في متجر Icebox وهم يختارون قطعًا من المجوهرات والساعات الفاخرة.
وكان منتخب جنوب أفريقيا
قد خرج بنقطة مهمة أمام التشيك ضمن المجموعة الأولى، بعد الخسارة الصعبة (0-2) أمام المكسيك
في افتتاح البطولة، ليحصل اللاعبون والجهاز الفني على مكافأة استثنائية خارج الحسابات الرياضية.
ونشرت Icebox عبر حساباتها على مواقع التواصل مقطعًا من الزيارة، مؤكدة اعتزازها بالتعاون مع منتخب جنوب أفريقيا خلال مشاركته في كأس العالم
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