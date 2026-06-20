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أزمة صامتة تهزّ معسكر السنغال

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أزمة صامتة تهزّ معسكر السنغال
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كرة القدم

2026-06-20 | 06:02
أزمة صامتة تهزّ معسكر السنغال

يواجه المنتخب السنغالي أجواءً مرتبكة داخل معسكره

يواجه المنتخب السنغالي أجواءً مرتبكة داخل معسكره في الولايات المتحدة، خلال مشاركته في كأس العالم، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن سلسلة مشكلات تنظيمية وإدارية رافقت وجود "أسود التيرانغا" في البطولة.
وتقول التقارير إنّ بعض لاعبي المنتخب لم يستلموا مكافآتهم حتى الآن، في وقت أبدى عدد من أفراد البعثة استياءهم من ظروف الإقامة والخدمات اللوجستية، بينها مستوى الفندق المعتمد، وعدم كفاية الوجبات المقدّمة، ما دفع بعض اللاعبين إلى طلب الطعام من خارج مقر الإقامة.
كما أشارت التقارير إلى أن الطاهي الرئيسي للمنتخب لم يسافر مع البعثة إلى الولايات المتحدة، رغم أهمّية هذا الجانب في تحضيرات المنتخبات خلال البطولات الكبرى.
وتزامنت هذه الملفات مع استمرار الغموض حول وضع المدرب باب ثياو، إذ ذكرت التقارير أنه لا يزال من دون عقد مُجدّد، مع حديث عن مستحقات مالية متأخرة منذ أشهر، وهو ملف سبق أن أثار جدلًا قبل سفر المنتخب إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات بعد خسارة السنغال أمام فرنسا (1-3) في الجولة الأولى، وقبل مواجهة النرويج في مباراة مهمة ضمن المجموعة التاسعة.



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كرة القدم

أسود التيرانغا

باب ثياو

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