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فيديو - النرويج تعلّم اسكتلندا "التجديف"!

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فيديو - النرويج تعلّم اسكتلندا &quot;التجديف&quot;!
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كرة القدم

2026-06-20 | 06:03
فيديو - النرويج تعلّم اسكتلندا "التجديف"!

في مشهد جماهيري خطف الأنظار خارج ملاعب كأس العالم

في مشهد جماهيري خطف الأنظار خارج ملاعب كأس العالم، شارك مشجعون إسكتلنديون نظراءهم النرويجيين أداء حركة "التجديف" الشهيرة، التي تحولت خلال البطولة إلى واحدة من أبرز اللقطات المرتبطة بجماهير النرويج.
وظهر عدد من المشجعين في الشارع وهم يجلسون أرضًا على شكل صفوف متقابلة، قبل أن يبدأوا بتحريك أذرعهم بطريقة جماعية تشبه التجديف، وسط هتافات وضحكات وأجواء ودية، في لقطة عكست جانبًا مختلفًا من البطولة بعيدًا عن نتائج المباريات وحسابات التأهل.
وانتشرت حركة "Viking Row" بين جماهير النرويج خلال المونديال، بعدما رافقت حضورهم في محيط الملاعب والشوارع ووسائل النقل، قبل أن تتحول إلى تقليد جماهيري يثير تفاعل مشجعي المنتخبات الأخرى.



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