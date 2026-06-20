فيديو - النرويج تعلّم اسكتلندا "التجديف"!

Norway teaching how to row ❤️❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇳🇴🇳🇴🇳🇴THis is what the is all about 🤝❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿@WeAreSTVRadio pic.twitter.com/wkRUlNXEM3 — Cat Harvey (@MissCatHarvey) June 19, 2026

في جماهيري خطف الأنظار خارج ملاعب ، شارك مشجعون إسكتلنديون نظراءهم النرويجيين أداء حركة "التجديف" الشهيرة، التي تحولت خلال البطولة إلى واحدة من أبرز اللقطات المرتبطة بجماهير .وظهر عدد من المشجعين في الشارع وهم يجلسون أرضًا على شكل صفوف متقابلة، قبل أن يبدأوا بتحريك أذرعهم بطريقة جماعية تشبه التجديف، وسط هتافات وضحكات وأجواء ودية، في لقطة عكست جانبًا مختلفًا من البطولة بعيدًا عن نتائج المباريات وحسابات التأهل.وانتشرت حركة "Viking Row" بين جماهير النرويج خلال المونديال، بعدما رافقت حضورهم في محيط الملاعب والشوارع ووسائل النقل، قبل أن تتحول إلى تقليد جماهيري يثير تفاعل مشجعي المنتخبات الأخرى.