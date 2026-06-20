فيديو - موقف طريف يحرج لاعب إسبانيا خارج المعسكر

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“أنا لاعب في المنتخب. أنا بورخا إيغلاسياس. أحتاج إلى الدخول”.



طلبت الأمن وثائق من بورخا إيغلاسياس ولم يسمح له بالدخول إلى معسكر إسبانيا في تينيسي.



لا يُصدق. 😳🇪🇸 pic.twitter.com/9GJXSKzx5d — Goal Live | WC26 ™ (@_90TM) June 19, 2026

شهد مقر إقامة المنتخب الإسباني في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي الأميركية، موقفًا طريفًا كان بطله المهاجم بورخا إيغلاسياس، خلال معسكر “لا روخا” في .وعاد إيغلاسياس إلى مقرّ إقامة المنتخب بعد يوم راحة منحه المدرب دي لا فوينتي للاعبين، عقب التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر في افتتاح مشوار بالمونديال، إلا أن عناصر الأمن عند المدخل لم يتعرّفوا إليه ومنعوه من الدخول لعدم حمله تصريحًا أو بطاقة اعتماد واضحة.وحاول مهاجم سيلتا فيغو توضيح هويته قائلًا "أنا لاعب في المنتخب وأحتاج إلى الدخول"، لكن الأمن واصل طلب ما يثبت أنه أحد أفراد البعثة ، وسط دهشة الحاضرين ومحاولات بعض الموجودين تأكيد شخصيته.وانتهى الموقف بعد تواصل اللاعب هاتفيًا مع أعضاء من بعثة المنتخب الإسباني، ليتم التحقق من هويته والسماح له بالدخول.