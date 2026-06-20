فيديو - موقف طريف يحرج لاعب إسبانيا خارج المعسكر

شهد مقر إقامة المنتخب الإسباني في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي الأميركية، موقفًا طريفًا كان بطله المهاجم بورخا إيغلاسياس، خلال معسكر “لا روخا” في كأس العالم
.
وعاد إيغلاسياس إلى مقرّ إقامة المنتخب بعد يوم راحة منحه المدرب لويس
دي لا فوينتي للاعبين، عقب التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر في افتتاح مشوار إسبانيا
بالمونديال، إلا أن عناصر الأمن عند المدخل لم يتعرّفوا إليه ومنعوه من الدخول لعدم حمله تصريحًا أو بطاقة اعتماد واضحة.
وحاول مهاجم سيلتا فيغو توضيح هويته قائلًا "أنا لاعب في المنتخب وأحتاج إلى الدخول"، لكن الأمن واصل طلب ما يثبت أنه أحد أفراد البعثة الإسبانية
، وسط دهشة الحاضرين ومحاولات بعض الموجودين تأكيد شخصيته.
وانتهى الموقف بعد تواصل اللاعب هاتفيًا مع أعضاء من بعثة المنتخب الإسباني، ليتم التحقق من هويته والسماح له بالدخول.