الساعة النادرة في يدّ محمد صلاح وقيمتها الباهظة

تقدر قيمتها بنحو 531 ألف

ظهر النجم صلاح خلال الجارية حالياً، حاملاً في يده واحدة من أندر إبداعات دار Richard Mille السويسرية للساعات.

والساعة هي Richard Mille RM 74-02 Automatic Tourbillon Gold Quartz TPT، وهي وفق حساب World of Watchesالمتخصص، قطعة استثنائية تجمع بين الهندسة الميكانيكية المتطورة والمواد الفاخرة، وتقدر قيمتها بنحو 531 ألف .

ويمزج هيكل الساعة المصنوع من مادة Gold Quartz TPT الحصرية، بين ألياف الكوارتز عالية التقنية وصفائح من عيار 22 قيراطا، ما يمنح كل قطعة مظهرا فريداً، وهي تعمل وفق نظام حركة أوتوماتيكي مزود بآلية التوربيون الشهيرة لتعزيز دقة الوقت وتقليل تأثير الجاذبية على الحركة الميكانيكية.

ويقود صلاح منتخب مصر في مواجهة حاسمة أمام منتخب نيوزيلندا، عند الرابعة من فجر غد الاثنين، على ملعب مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في 2026، بعدما تعادل (1-1) مع بلجيكا.





