وفاة نجل أسطورة ويلز عن 38 عاماً

نجل أسطورة مارك هيوز

توفي أليكس هيوز، مسؤول استقطاب اللاعبين في نادي غريمسبي الإنجليزي، نجل أسطورة مارك هيوز، المدرب الويلزي السابق، عن عمر 38 عاما.

وأصدر مارك هيوز وزوجته جيل بيانا، قالا فيه إنهما "محطمان تماما" بسبب وفاة ابنهما، واصفين أليكس بأنه ابن وأخ وزوج وأب مخلص، وأنه سيُفتقد كثيراً من قبل عائلته وأصدقائه وزملائه.

وكان أليكس قد عمل سابقا في عدة أندية ومؤسسات كروية، من بينها بلاكبيرن روفرز ومانشستر سيتي وفولهام وريدينغ وميونيخ 1860.

وُلد أليكس في عام 1987 خلال فترة لعب والده مع ، وخاض تجربة قصيرة كلاعب كرة قدم في قبل أن يتجه إلى العمل في مجالات التحليل الفني واكتشاف المواهب وإدارة .





