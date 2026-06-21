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وفاة نجل أسطورة ويلز عن 38 عاماً

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وفاة نجل أسطورة ويلز عن 38 عاماً
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كرة القدم

2026-06-21 | 04:12
وفاة نجل أسطورة ويلز عن 38 عاماً

نجل أسطورة مانشستر يونايتد مارك هيوز

توفي أليكس هيوز، مسؤول استقطاب اللاعبين في نادي غريمسبي تاون الإنجليزي، نجل أسطورة مانشستر يونايتد مارك هيوز، المدرب الويلزي السابق، عن عمر 38 عاما.
وأصدر مارك هيوز وزوجته جيل بيانا، قالا فيه إنهما "محطمان تماما" بسبب وفاة ابنهما، واصفين أليكس بأنه ابن وأخ وزوج وأب مخلص، وأنه سيُفتقد كثيراً من قبل عائلته وأصدقائه وزملائه.
وكان أليكس قد عمل سابقا في عدة أندية ومؤسسات كروية، من بينها بلاكبيرن روفرز ومانشستر سيتي وفولهام وريدينغ وميونيخ 1860.
وُلد أليكس في عام 1987 خلال فترة لعب والده مع برشلونة الإسباني، وخاض تجربة قصيرة كلاعب كرة قدم في ويلز قبل أن يتجه إلى العمل في مجالات التحليل الفني واكتشاف المواهب وإدارة كرة القدم.


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أليكس هيوز

غريمسبي تاون

مانشستر يونايتد

مارك هيوز

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