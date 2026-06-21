فيديو - مفاجأة جورجينا لكريستيانو جونيور

احتفل كريستيانو رونالدو جونيور
بعيد ميلاده الـ16 بطريقة لافتة، بعدما فاجأته جورجينا رودريغيز بفرقة مارياشي خلال احتفال عائلي أقيم في المنزل
، بحضور عدد من أفراد العائلة وأصدقائه.
ونشرت جورجينا عبر حسابها على إنستغرام
مقاطع من أجواء المناسبة، ظهر فيها نجل كريستيانو رونالدو
وهو يطفئ شموع عيد ميلاده، قبل أن تدخل فرقة المارياشي إلى مكان الاحتفال وتقدّم فقرة موسيقية خاصة أضفت طابعًا مختلفًا على المناسبة.
وجاءت المفاجأة بأسلوب غير تقليدي، بعيدًا عن الاحتفالات المعتادة، لتمنح عيد ميلاد الابن الأكبر للنجم البرتغالي
أجواءً خاصة داخل العائلة.
وتزامنت المناسبة مع انشغال كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال
في منافسات كأس العالم
، فيما يواصل جونيور حضوره اللافت إلى جانب والده وخطواته الأولى في كرة القدم
.