فيديو - مفاجأة جورجينا لكريستيانو جونيور

😅🇵🇹 Georgina Rodríguez surprised Cristiano Ronaldo Jr. with a mariachi band to celebrate his 16th birthday. pic.twitter.com/05mA60ECbM — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 20, 2026

بعيد ميلاده الـ16 بطريقة لافتة، بعدما فاجأته جورجينا رودريغيز بفرقة مارياشي خلال احتفال عائلي أقيم ، بحضور عدد من أفراد العائلة وأصدقائه.ونشرت جورجينا عبر حسابها على مقاطع من أجواء المناسبة، ظهر فيها نجل كريستيانو وهو يطفئ شموع عيد ميلاده، قبل أن تدخل فرقة المارياشي إلى مكان الاحتفال وتقدّم فقرة موسيقية خاصة أضفت طابعًا مختلفًا على المناسبة.وجاءت المفاجأة بأسلوب غير تقليدي، بعيدًا عن الاحتفالات المعتادة، لتمنح عيد ميلاد الابن الأكبر للنجم أجواءً خاصة داخل العائلة.وتزامنت المناسبة مع انشغال كريستيانو رونالدو مع منتخب في منافسات ، فيما يواصل جونيور حضوره اللافت إلى جانب والده وخطواته الأولى في .