الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

جراحة عاجلة بدأت من شاشة التلفاز

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جراحة عاجلة بدأت من شاشة التلفاز
A-
A+

كرة القدم

2026-06-21 | 04:19
جراحة عاجلة بدأت من شاشة التلفاز

تفاصيل لافتة عن سرعة التعامل الطبي مع إصابة إسماعيل كونيه

كشف جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، تفاصيل لافتة عن سرعة التعامل الطبي مع إصابة إسماعيل كونيه، بعد خروجه مصابًا خلال فوز منتخب بلاده على قطر (6-0) في دور المجموعات من كأس العالم.
وقال مارش إن ثلاثة من أبرز جرّاحي العظام في مستشفى فانكوفر العام كانوا يتابعون المباراة عبر التلفزيون، قبل أن يدركوا من اللقطة أن الإصابة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، ليتحركوا سريعًا نحو المستشفى استعدادًا للتعامل مع الحالة.
وخضع كونيه لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في الساق، بحسب ما أعلن الاتحاد الكندي، على أن يغيب لاعب الوسط عن بقية مشوار منتخب بلاده في البطولة، مع توقعات بتعافيه الكامل.
وأشاد مارش بسرعة الاستجابة الطبية والتنسيق الذي رافق نقل اللاعب وعلاجه، معتبرًا أن الجاهزية الكبيرة للفريق الطبي منحت كونيه أفضل فرصة ممكنة لبدء مرحلة التعافي بعد الإصابة.



مقالات ذات صلة

شاشة عملاقة ومسابح لمشاهدة كأس العالم (فيديو)
10:09

شاشة عملاقة ومسابح لمشاهدة كأس العالم (فيديو)

نقل الفنان محمد مرزبان إلى المستشفى بصورة عاجلة إثر حادث سير مروع
2026-06-14

نقل الفنان محمد مرزبان إلى المستشفى بصورة عاجلة إثر حادث سير مروع

نداءات عاجلة: ابتعدوا عن طريق الخردلي
2026-06-06

نداءات عاجلة: ابتعدوا عن طريق الخردلي

جرّاح لبناني يعيد تعريف الطب: من الجراحة إلى فهم الإنسان
2026-05-05

جرّاح لبناني يعيد تعريف الطب: من الجراحة إلى فهم الإنسان

جراحة عاجلة بدأت من شاشة التلفاز

رياضة

كرة القدم

جيسي مارش

منتخب كندا

إسماعيل كونيه

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رونالدينيو يعود .. ولكن؟
برازيليون يرمون لعنة روكي على منتخب الأرجنتين

اقرأ ايضا في كرة القدم

رونالدينيو يعود .. ولكن؟
04:20

رونالدينيو يعود .. ولكن؟

أثار اسم رونالدينيو جدلًا واسعً

04:20

رونالدينيو يعود .. ولكن؟

أثار اسم رونالدينيو جدلًا واسعً

برازيليون يرمون لعنة روكي على منتخب الأرجنتين
04:18

برازيليون يرمون لعنة روكي على منتخب الأرجنتين

لجأ مشجعون برازيليون في فيلادلفيا إلى مزحة كروية بطابع ساخر

04:18

برازيليون يرمون لعنة روكي على منتخب الأرجنتين

لجأ مشجعون برازيليون في فيلادلفيا إلى مزحة كروية بطابع ساخر

لقاء خاص لأيتانا مع طفلة مكسيكية
04:17

لقاء خاص لأيتانا مع طفلة مكسيكية

التقت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي بالطفلة أنيتا

04:17

لقاء خاص لأيتانا مع طفلة مكسيكية

التقت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي بالطفلة أنيتا

اخترنا لك
رونالدينيو يعود .. ولكن؟
04:20
برازيليون يرمون لعنة روكي على منتخب الأرجنتين
04:18
لقاء خاص لأيتانا مع طفلة مكسيكية
04:17
فيديو - تمثالٌ عملاق لميسي في الأرجنتين
04:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026