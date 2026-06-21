جراحة عاجلة بدأت من شاشة التلفاز

تفاصيل لافتة عن سرعة التعامل الطبي مع إصابة كونيه

كشف جيسي مارش، منتخب ، تفاصيل لافتة عن سرعة التعامل الطبي مع إصابة كونيه، بعد خروجه مصابًا خلال فوز منتخب بلاده على قطر (6-0) في دور من .

وقال مارش إن ثلاثة من أبرز جرّاحي العظام في مستشفى العام كانوا يتابعون المباراة عبر التلفزيون، قبل أن يدركوا من اللقطة أن الإصابة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، ليتحركوا سريعًا نحو المستشفى استعدادًا للتعامل مع الحالة.

وخضع كونيه لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في الساق، بحسب ما أعلن الكندي، على أن يغيب لاعب الوسط عن بقية مشوار منتخب بلاده في البطولة، مع توقعات بتعافيه الكامل.

وأشاد مارش بسرعة الاستجابة الطبية والتنسيق الذي رافق نقل اللاعب وعلاجه، معتبرًا أن الجاهزية الكبيرة للفريق الطبي منحت كونيه أفضل فرصة ممكنة لبدء مرحلة التعافي بعد الإصابة.







