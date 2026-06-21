جراحة عاجلة بدأت من شاشة التلفاز

كشف جيسي مارش، مدرب
منتخب كندا
، تفاصيل لافتة عن سرعة التعامل الطبي مع إصابة إسماعيل
كونيه، بعد خروجه مصابًا خلال فوز منتخب بلاده على قطر (6-0) في دور المجموعات
من كأس العالم
.
وقال مارش إن ثلاثة من أبرز جرّاحي العظام في مستشفى فانكوفر
العام كانوا يتابعون المباراة عبر التلفزيون، قبل أن يدركوا من اللقطة أن الإصابة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، ليتحركوا سريعًا نحو المستشفى استعدادًا للتعامل مع الحالة.
وخضع كونيه لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في الساق، بحسب ما أعلن الاتحاد
الكندي، على أن يغيب لاعب الوسط عن بقية مشوار منتخب بلاده في البطولة، مع توقعات بتعافيه الكامل.
وأشاد مارش بسرعة الاستجابة الطبية والتنسيق الذي رافق نقل اللاعب وعلاجه، معتبرًا أن الجاهزية الكبيرة للفريق الطبي منحت كونيه أفضل فرصة ممكنة لبدء مرحلة التعافي بعد الإصابة.