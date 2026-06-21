رونالدينيو يعود .. ولكن؟

أثار اسم جدلًا واسعً

أثار اسم جدلًا واسعًا بعد الإعلان عن انضمامه إلى نادي رافينا ، المنافس في الدرجة الثالثة، في خطوة أوحت في البداية بعودة السابق إلى الملاعب بعمر 46 عامًا.

لكن أرييدو برايدا، الفخري للنادي، أوضح أن بطل السابق لن يشارك مع رافينا في مباريات دوري الدرجة الثالثة خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنّ حضوره يرتبط بفعالية تسويقية للنادي وليس بعودة فعلية إلى المنافسات الرسمية.

وقال برايدا إن رونالدينيو سيشارك في حدث ترويجي مع رافينا، لكنه لن يلعب في الدوري، مضيفًا أنه كان يتمنى لو كان النجم البرازيلي لا يزال قادرًا على اللعب.





