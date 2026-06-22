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ليلة تاريخية لثنائي إسبانيا يامال وأويارزابال

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ليلة تاريخية لثنائي إسبانيا يامال وأويارزابال
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كرة القدم

2026-06-22 | 00:18
ليلة تاريخية لثنائي إسبانيا يامال وأويارزابال

كتب لامين يامال وميكيل أويارزابال فصلًا جديدًا

كتب لامين يامال وميكيل أويارزابال فصلًا جديدًا في أرقام منتخب إسبانيا في كأس العالم، بعدما قادا "لا روخا" إلى فوز كبير على السعودية (4-0)، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وبدأت الليلة الإسبانية مبكرًا مع يامال، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 10، ليحرز أوّل أهدافه في كأس العالم بعمر 18 عامًا و343 يومًا، ويصبح ثامن أصغر هداف في تاريخ البطولة، متقدّمًا على ليونيل ميسي الذي سجّل هدفه المونديالي الأوّل بعمر 18 عامًا و357 يومًا.
كما عزّز يامال مكانته في تاريخ منتخب بلاده، بعدما بات ثاني أصغر هداف إسباني في كأس العالم بعد غافي، الذي سجّل في مونديال 2022 بعمر 18 عامًا و110 أيام.
وبعد هدف يامال، تولّى أويارزابال كتابة الجزء الثاني من الليلة، إذ لم يكتفِ بصناعة الهدف الأوّل، بل سجّل هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، ليصبح ثاني لاعب منذ عام 1966 يساهم في 3 أهداف خلال أول 25 دقيقة من مباراة واحدة في كأس العالم.
ومنحت هذه البداية القوية إسبانيا أفضلية مبكرة حسمت شكل المباراة منذ الشوط الأول، قبل أن يضيف المنتخب هدفًا رابعًا في الشوط الثاني، مؤكّدًا استعادته للتوازن بعد التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر.



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