ليلة تاريخية لثنائي إسبانيا يامال وأويارزابال

كتب وميكيل أويارزابال فصلًا جديدًا

كتب وميكيل أويارزابال فصلًا جديدًا في أرقام منتخب في ، بعدما قادا "لا روخا" إلى فوز كبير على (4-0)، في الجولة الثانية من دور .

وبدأت الليلة مبكرًا مع يامال، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 10، ليحرز أوّل أهدافه في كأس بعمر 18 عامًا و343 يومًا، ويصبح ثامن أصغر هداف في تاريخ البطولة، متقدّمًا على الذي سجّل هدفه المونديالي الأوّل بعمر 18 عامًا و357 يومًا.

كما عزّز يامال مكانته في تاريخ منتخب بلاده، بعدما بات ثاني أصغر هداف إسباني في كأس العالم بعد غافي، الذي سجّل في مونديال 2022 بعمر 18 عامًا و110 أيام.

وبعد هدف يامال، تولّى أويارزابال كتابة الجزء الثاني من الليلة، إذ لم يكتفِ بصناعة الهدف الأوّل، بل سجّل هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، ليصبح ثاني لاعب منذ عام 1966 يساهم في 3 أهداف خلال أول 25 دقيقة من مباراة واحدة في كأس العالم.

ومنحت هذه البداية القوية إسبانيا أفضلية مبكرة حسمت شكل المباراة منذ الشوط الأول، قبل أن يضيف المنتخب هدفًا رابعًا في الشوط الثاني، مؤكّدًا استعادته للتوازن بعد التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر.







