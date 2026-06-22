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فيديو - رسالة احترام من أسود الرافدين

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فيديو - رسالة احترام من أسود الرافدين
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كرة القدم

2026-06-22 | 00:19
فيديو - رسالة احترام من أسود الرافدين

عقب مباراتهم أمام النرويج في دور المجموعات من كأس العالم

ترك لاعبو منتخب العراق غرفة تبديل الملابس في حالة مرتبة ونظيفة، عقب مباراتهم أمام النرويج في دور المجموعات من كأس العالم، في تصرف عكس احترامهم للعاملين في الملعب والمنظمين.
وجاءت اللقطة بعد خسارة العراق أمام النرويج (1-4) في المباراة الافتتاحية للمنتخبين ضمن المجموعة التاسعة، والتي شهدت تسجيل أيمن حسين هدف العراق الوحيد. 
ورغم النتيجة الصعبة، حرص اللاعبون والجهاز الفني على مغادرة غرفة الملابس بصورة منظمة، كما تركوا رسالة شكر كتب فيها "Thank you, Boston" (شكرًا بوسطن)، في إشارة إلى المدينة التي استضافت المباراة، في خطوة لاقت إشادة باعتبارها امتدادًا لسلوك رياضي يحترم المكان والكوادر العاملة خلف الكواليس.
وتأتي هذه اللقطة في المشاركة الثانية للعراق في تاريخ كأس العالم، والأولى له منذ نسخة 1986، حيث يسعى "أسود الرافدين" إلى تقديم صورة مشرّفة داخل الملعب وخارجه.



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