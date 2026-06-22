فيديو - رسالة احترام من أسود الرافدين

🇮🇶👏 This is how the Iraq players left their dressing room after the match against Norway.



Spotless, tidy and full of respect for the staff and stadium workers. A classy gesture from the Lions of Mesopotamia. ❤️🇮🇶👏 pic.twitter.com/RP0SDQZHC1 — Football ⚽ (@Footballtweet) June 21, 2026

ترك لاعبو منتخب غرفة تبديل الملابس في مرتبة ونظيفة، عقب مباراتهم أمام في دور من ، في تصرف عكس احترامهم للعاملين في الملعب والمنظمين.وجاءت اللقطة بعد خسارة العراق أمام النرويج (1-4) في المباراة الافتتاحية للمنتخبين ضمن المجموعة التاسعة، والتي شهدت تسجيل أيمن هدف العراق الوحيد.ورغم النتيجة الصعبة، حرص اللاعبون والجهاز الفني على مغادرة غرفة الملابس بصورة منظمة، كما تركوا رسالة شكر كتب فيها "Thank you, Boston" (شكرًا بوسطن)، في إشارة إلى المدينة التي استضافت المباراة، في خطوة لاقت إشادة باعتبارها امتدادًا لسلوك يحترم المكان والكوادر العاملة خلف الكواليس.وتأتي هذه اللقطة في المشاركة الثانية للعراق في تاريخ كأس ، والأولى له منذ نسخة 1986، حيث يسعى " الرافدين" إلى تقديم صورة مشرّفة داخل الملعب وخارجه.