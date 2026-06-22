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نصيحة سعودية لإسبانيا

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نصيحة سعودية لإسبانيا
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كرة القدم

2026-06-22 | 00:21
نصيحة سعودية لإسبانيا

رسالة طريفة قبل مباراة إسبانيا والسعودية في كأس العالم

وجّه أحد مشجعي المنتخب السعودي رسالة طريفة قبل مباراة إسبانيا والسعودية في كأس العالم، مستعيدًا ذكرى فوز "الأخضر" التاريخي على الأرجنتين في مونديال 2022.
وقال المشجع مازحًا "إذا أردتم الفوز بكأس العالم، اخسروا أمام السعودية… اسألوا الأرجنتين"، في إشارة إلى أن المنتخب الأرجنتيني خسر مباراته الأولى أمام السعودية (1-2)، قبل أن يكمل مشواره حتى التتويج باللقب في قطر.
وجاءت العبارة قبل مواجهة السعودية وإسبانيا، لتعيد إلى الذاكرة واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم، حين هزّ المنتخب السعودي شباك الأرجنتين وفتح الباب أمام واحدة من أشهر القصص في البطولة، لكن إسبانيا لم تأخذ بالنصيحة السعودية، وحسمت المباراة بفوز كبير (4-0).



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