الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

إيران تشكو عزلة المونديال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيران تشكو عزلة المونديال
A-
A+

كرة القدم

2026-06-22 | 00:22
إيران تشكو عزلة المونديال

استمرار المعاناة مع ترتيبات السفر خلال كأس العالم

كشف أمير قلعه نویی، مدرب منتخب إيران، عن استمرار معاناة فريقه مع ترتيبات السفر خلال كأس العالم، معتبرًا أن القيود المفروضة على تحركات المنتخب أثّرت بشكل مباشر على تحضيراته لمباراة بلجيكا في المجموعة السابعة.
وقال قلعه نویی إن المنتخب الإيراني كان بحاجة إلى 24 ساعة على الأقل في لوس أنجلوس قبل مواجهة بلجيكا، لكنه حصل على أقل من 16 ساعة، ما اضطر الجهاز الفني إلى اختصار الحصة التدريبية قبل المباراة. 
وأضاف أن اللاعبين الذين نجحوا في انتزاع تعادل سلبي صعب من براثن بلجيكا، ظلّوا بانتظار حلّ أزمة السفر وحقائبهم جاهزة، رغم محاولات "فيفا" معالجة الموقف.
وانتقد المدرب الإيراني صمت بقية مدربي المنتخبات المشاركة، قائلًا إنّه طرح سؤالًا على المدربين الـ47 الآخرين في البطولة، لكن أحدًا لم يرد عليه، مشددًا على أن اعتراضه يتعلق بطريقة التعامل مع المنتخب الإيراني لا بالسياسة.
وتعود الأزمة إلى القيود المرتبطة بسفر المنتخب الإيراني بين مقره في المكسيك ومبارياته داخل الولايات المتحدة، في ظل قيود الدخول والتأشيرات. 
ورغم ذلك، أكد قلعه نویی أن فريقه سيواصل المنافسة، بعدما بدأ مشواره في البطولة بتعادلين أمام نيوزيلندا (2-2) وبلجيكا (0-0).



مقالات ذات صلة

مواكبة طرابلسية للمملكة في المونديال (شاهد الفيديو)
13:47

مواكبة طرابلسية للمملكة في المونديال (شاهد الفيديو)

فيديو - ترند المونديال يصل إلى البرلمان النرويجي
2026-06-19

فيديو - ترند المونديال يصل إلى البرلمان النرويجي

الرسالة التي أبكت المونديال
2026-06-18

الرسالة التي أبكت المونديال

فيديو - المؤثرة الكورية تٌخرج رئيس كلية المهندسين من المونديال
2026-06-18

فيديو - المؤثرة الكورية تٌخرج رئيس كلية المهندسين من المونديال

إيران تشكو عزلة المونديال

رياضة

كرة القدم

أمير قلعه نویی

منتخب إيران

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أبوًة عبر الفيديو من قلب المعسكر
نصيحة سعودية لإسبانيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

غواصة تمنع علما إنجليزيا
00:27

غواصة تمنع علما إنجليزيا

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من مشجعي إنجلترا

00:27

غواصة تمنع علما إنجليزيا

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من مشجعي إنجلترا

وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو
00:26

وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو

محادثات بين برشلونة وإنتر ميامي

00:26

وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو

محادثات بين برشلونة وإنتر ميامي

فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة
00:24

فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة

ردّ لامين يامال على هتافات جماهير السعودية بطريقة مختصرة

00:24

فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة

ردّ لامين يامال على هتافات جماهير السعودية بطريقة مختصرة

اخترنا لك
غواصة تمنع علما إنجليزيا
00:27
وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو
00:26
فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة
00:24
فيديو - أبوًة عبر الفيديو من قلب المعسكر
00:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026