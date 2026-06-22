فيديو - أبوًة عبر الفيديو من قلب المعسكر

🇳🇴😳 Leo Østigård witnessed the birth of his son via video call while away with the Norway squad at the .



He didn't choose to leave the World Cup and experienced it from team camp thousands of miles from home. ❤️👶🇳🇴 pic.twitter.com/c46bLGLGuW https://t.co/2cqr18lmXY — Football ⚽ (@Footballtweet) June 21, 2026

عاش المدافع النرويجي ليو أوستيغارد لحظة شخصية مؤثرة من داخل معسكر منتخب بلاده في ، بعدما تابع ولادة ابنه عبر مكالمة فيديو، أثناء وجوده مع المنتخب بعيدًا عن عائلته.وكان أوستيغارد مرتبطًا بتحضيرات في البطولة، ولم يغادر المعسكر للحاق بعائلته، ليعيش من على بُعد آلاف الكيلومترات، عبر الشاشة، في لحظة جمعت بين التزامه مع المنتخب وحدث عائلي استثنائي.وجاءت القصة خلال مشاركة النرويج في كأس ، حيث يواصل اللاعبون التعايش مع ضغوط البطولة ومتطلباتها، حتى في اللحظات الشخصية الكبرى التي قد تتزامن مع جدول المباريات والتدريبات.وبالنسبة لأوستيغارد، تحوّلت المكالمة إلى ذكرى مختلفة، إذ شهد ولادة ابنه من داخل أجواء المونديال، بينما بقي إلى جانب منتخب بلاده في مرحلة مهمة من مشواره، حيث فازعلى (4-1)، ويواجه السنغال يوم غد الثلاثاء.