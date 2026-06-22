فيديو - أبوًة عبر الفيديو من قلب المعسكر

عاش المدافع النرويجي ليو أوستيغارد لحظة شخصية مؤثرة من داخل معسكر منتخب بلاده في كأس العالم
، بعدما تابع ولادة ابنه عبر مكالمة فيديو، أثناء وجوده مع المنتخب بعيدًا عن عائلته.
وكان أوستيغارد مرتبطًا بتحضيرات النرويج
في البطولة، ولم يغادر المعسكر للحاق بعائلته، ليعيش الحدث
من على بُعد آلاف الكيلومترات، عبر الشاشة، في لحظة جمعت بين التزامه مع المنتخب وحدث عائلي استثنائي.
وجاءت القصة خلال مشاركة النرويج في كأس العالم
، حيث يواصل اللاعبون التعايش مع ضغوط البطولة ومتطلباتها، حتى في اللحظات الشخصية الكبرى التي قد تتزامن مع جدول المباريات والتدريبات.
وبالنسبة لأوستيغارد، تحوّلت المكالمة إلى ذكرى مختلفة، إذ شهد ولادة ابنه من داخل أجواء المونديال، بينما بقي إلى جانب منتخب بلاده في مرحلة مهمة من مشواره، حيث فازعلى العراق
(4-1)، ويواجه السنغال يوم غد الثلاثاء.