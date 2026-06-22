فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة

performs sujūd after scoring his first goal. pic.twitter.com/IfYOTymJPW — • (@Alhamdhulillaah) June 21, 2026

ردّ على هتافات جماهير بطريقة مختصرة، بعدما نشر عبر حسابه على عبارة "I’m here" (أنا هنا)، عقب تألقه في مباراة ضد السعودية ضمن .وكانت جماهير سعودية قد ردّدت قبل المباراة عبارة "Where is Yamal?" (أين يامال؟) في محاولة لاستفزاز النجم الإسباني الشاب قبل ظهوره الأول أساسيا في البطولة، قبل أن يأتي الرد داخل الملعب مبكرًا.وسجّل يامال هدفه الأول في كأس خلال فوز إسبانيا على السعودية (4-0)، ليحوّل الهتاف الذي سبقه إلى مادة ردّ عليها بجملة قصيرة بعد المباراة.وبين استفزاز المدرجات وردّه الهادئ عبر إنستغرام، اختصر لاعب الليلة برسالة واحدة "أنا هنا"، في واحدة من أبرز اللقطات المرتبطة بالمباراة خارج حدود النتيجة.