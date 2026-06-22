فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة

ردّ لامين يامال
على هتافات جماهير السعودية
بطريقة مختصرة، بعدما نشر عبر حسابه على إنستغرام
عبارة "I’m here" (أنا هنا)، عقب تألقه في مباراة إسبانيا
ضد السعودية ضمن كأس العالم
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وكانت جماهير سعودية قد ردّدت قبل المباراة عبارة "Where is Yamal?" (أين يامال؟) في محاولة لاستفزاز النجم الإسباني الشاب قبل ظهوره الأول أساسيا في البطولة، قبل أن يأتي الرد داخل الملعب مبكرًا.
وسجّل يامال هدفه الأول في كأس العالم
خلال فوز إسبانيا على السعودية (4-0)، ليحوّل الهتاف الذي سبقه إلى مادة ردّ عليها بجملة قصيرة بعد المباراة.
وبين استفزاز المدرجات وردّه الهادئ عبر إنستغرام، اختصر لاعب برشلونة
الليلة برسالة واحدة "أنا هنا"، في واحدة من أبرز اللقطات المرتبطة بالمباراة خارج حدود النتيجة.