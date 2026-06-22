وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو

عاجل
الرئيس عون: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب لكن نميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا احد يفاوض عنا
الرئيس عون: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب لكن نميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا احد يفاوض عنا
الخارجية الصينية: الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيساعدان في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة وفتح آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية الأميركية
الخارجية الصينية: الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيساعدان في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة وفتح آفاق جديدة للعلاقات الإيرانية الأميركية
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو
A-
A+

كرة القدم

2026-06-22 | 00:26
وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو

محادثات بين برشلونة وإنتر ميامي

كشفت تقارير رياضية عن وجود محادثات بين برشلونة وإنتر ميامي لإقامة النسخة المقبلة من كأس خوان غامبر بمشاركة النادي الأميركي، في مباراة قد تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة إلى ليونيل ميسي.
وبحسب ما يتم تداوله، تقوم الفكرة على مشاركة ميسي في شوط بقميص برشلونة وشوط آخر بقميص إنتر ميامي، في خطوة رمزية تمنح النجم الأرجنتيني وداعًا مختلفًا أمام جماهير النادي الكتالوني، بعد رحيله عن الفريق عام 2021 من دون حضور جماهيري بسبب ظروف تلك الفترة.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من برشلونة أو إنتر ميامي بشأن إقامة المباراة أو شكل مشاركة ميسي فيها، ما يجعل الفكرة في إطار المقترح المتداول لا القرار النهائي.
وتحمل كأس خوان غامبر قيمة خاصة داخل برشلونة، كونها المباراة الودية التقليدية التي ينظمها النادي قبل بداية الموسم، وغالبًا ما تتحول إلى مناسبة لتقديم الفريق أمام جماهيره.



مقالات ذات صلة

فيديو - شارة القيادة في ليلة وداع ليفا في الكامب نو
2026-05-18

فيديو - شارة القيادة في ليلة وداع ليفا في الكامب نو

خطأ قاتل يطال ميسي ويهزّ إعلام الأرجنتين
2026-06-20

خطأ قاتل يطال ميسي ويهزّ إعلام الأرجنتين

وفاة والد ميسي تتصدر وبيان توضيحي من العائلة يحسم الجدل
2026-06-19

وفاة والد ميسي تتصدر وبيان توضيحي من العائلة يحسم الجدل

وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو

رياضة

كرة القدم

برشلونة

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غواصة تمنع علما إنجليزيا
فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة

اقرأ ايضا في كرة القدم

غواصة تمنع علما إنجليزيا
00:27

غواصة تمنع علما إنجليزيا

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من مشجعي إنجلترا

00:27

غواصة تمنع علما إنجليزيا

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من مشجعي إنجلترا

فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة
00:24

فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة

ردّ لامين يامال على هتافات جماهير السعودية بطريقة مختصرة

00:24

فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة

ردّ لامين يامال على هتافات جماهير السعودية بطريقة مختصرة

فيديو - أبوًة عبر الفيديو من قلب المعسكر
00:23

فيديو - أبوًة عبر الفيديو من قلب المعسكر

عاش المدافع النرويجي ليو أوستيغارد لحظة شخصية مؤثرة

00:23

فيديو - أبوًة عبر الفيديو من قلب المعسكر

عاش المدافع النرويجي ليو أوستيغارد لحظة شخصية مؤثرة

اخترنا لك
غواصة تمنع علما إنجليزيا
00:27
فيديو - يامال يردّ على الجمهور السعودي بجملة واحدة
00:24
فيديو - أبوًة عبر الفيديو من قلب المعسكر
00:23
إيران تشكو عزلة المونديال
00:22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026