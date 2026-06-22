وداع ميسي المؤجّل في الكامب نو

محادثات بين وإنتر

كشفت تقارير رياضية عن وجود محادثات بين وإنتر لإقامة النسخة المقبلة من كأس خوان غامبر بمشاركة النادي الأميركي، في مباراة قد تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة إلى .

وبحسب ما يتم تداوله، تقوم الفكرة على مشاركة ميسي في شوط بقميص برشلونة وشوط آخر بقميص ، في خطوة رمزية تمنح النجم الأرجنتيني وداعًا مختلفًا أمام جماهير النادي الكتالوني، بعد رحيله عن الفريق عام 2021 من دون حضور جماهيري بسبب ظروف تلك الفترة.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من برشلونة أو ميامي بشأن إقامة المباراة أو شكل مشاركة ميسي فيها، ما يجعل الفكرة في إطار المقترح المتداول لا القرار النهائي.

وتحمل كأس خوان غامبر قيمة خاصة داخل برشلونة، كونها المباراة الودية التقليدية التي ينظمها النادي قبل بداية الموسم، وغالبًا ما تتحول إلى مناسبة لتقديم الفريق أمام جماهيره.







