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فيديو - حمزة عبد الكريم مع برشلونة حتى عام 2029

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فيديو - حمزة عبد الكريم مع برشلونة حتى عام 2029
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كرة القدم

2026-06-23 | 11:35
فيديو - حمزة عبد الكريم مع برشلونة حتى عام 2029

برشلونة يفعّل بند الشراء في عقد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم



أعلن نادي برشلونة تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، ليضمّه بصورة نهائية من الأهلي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم إضافية حتى الثلاثين من حزيران - يونيو عام 2029. 
وكان اللاعب، البالغ 18 عامًا، قد انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يقرر النادي الكتالوني الاحتفاظ به بعد ظهوره اللافت مع فريق تحت 19 عامًا.
وسجل عبد الكريم ستة أهداف خلال مشاركاته مع شباب برشلونة، ما دفع النادي إلى حسم الصفقة بشكل دائم، على أن يواصل اللاعب مشواره ضمن منظومة برشلونة أتلتيك. 
ويأتي الإعلان في وقت يوجد فيه عبد الكريم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما شارك في أول مباراتين للمنتخب أمام بلجيكا ونيوزيلندا.




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