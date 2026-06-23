فيديو - حمزة عبد الكريم مع برشلونة حتى عام 2029

حمزة عبدالكريم لقى مرموش بيكلم مراته اداله دش مايه عشان موبايله يبوظ وميكلمهاش تاني🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/X0eKWbGgCj — 𝓚𝓪𝓻𝓶𝓮𝓷. (@karmen_mostafa) June 22, 2026

أعلن تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم المصري الشاب ، ليضمّه بصورة نهائية من ، بعقد يمتد لثلاثة مواسم إضافية حتى الثلاثين من حزيران - عام 2029.وكان اللاعب، البالغ 18 عامًا، قد انضم إلى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يقرر النادي الكتالوني الاحتفاظ به بعد ظهوره اللافت مع فريق تحت 19 عامًا.وسجل عبد ستة أهداف خلال مشاركاته مع شباب برشلونة، ما دفع النادي إلى حسم الصفقة بشكل دائم، على أن يواصل اللاعب مشواره ضمن منظومة برشلونة أتلتيك.ويأتي الإعلان في وقت يوجد فيه عبد الكريم مع منتخب مصر في 2026، بعدما شارك في أول مباراتين للمنتخب أمام ونيوزيلندا.