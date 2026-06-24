فيديو - جماهير أوزبكستان تخطف الأنظار في شوارع هيوستن

خطف عدد من مشجعي منتخب أوزبكستان
الأنظار مجددًا في كأس العالم
، بعدما ظهروا في هيوستن
على صهوة الخيل قبل مواجهة البرتغال
، التي انتهت بخسارة منتخب بلادهم (5-0)، مرتدين أزياء مستوحاة من حقبة الدولة التيمورية.
وكانت الجماهير الأوزبكية
قد لفتت الأنظار أيضًا خلال مباراة كولومبيا
، التي خسرها منتخبها (3-1)، بعدما حضرت بزيّ تاريخي ودروع تقليدية مستوحاة من التراث التيموري.
ورغم النتائج الصعبة، قدّمت جماهير أوزبكستان واحدة من أكثر الصور تميزًا في البطولة، وسط ظهور لافت لعلم قرغيزستان أيضًا، في مشهد
عكس حضورًا واضحًا لآسيا الوسطى في المدرجات.