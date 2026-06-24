فيديو - جماهير أوزبكستان تخطف الأنظار في شوارع هيوستن

🇺🇿 Uzbekistan fans went viral in armour inspired by the Timurid era for the Colombia game.



They've now returned for in Houston...



...on horseback. 😭



Also great to see the Kyrgyz 🇰🇬 flag there too. pic.twitter.com/AXKrmZxfrr — Thomas Bullock (@thomasbullock_) June 23, 2026

خطف عدد من مشجعي منتخب الأنظار مجددًا في ، بعدما ظهروا في على صهوة الخيل قبل مواجهة ، التي انتهت بخسارة منتخب بلادهم (5-0)، مرتدين أزياء مستوحاة من حقبة الدولة التيمورية.وكانت الجماهير قد لفتت الأنظار أيضًا خلال مباراة ، التي خسرها منتخبها (3-1)، بعدما حضرت بزيّ تاريخي ودروع تقليدية مستوحاة من التراث التيموري.ورغم النتائج الصعبة، قدّمت جماهير أوزبكستان واحدة من أكثر الصور تميزًا في البطولة، وسط ظهور لافت لعلم قرغيزستان أيضًا، في عكس حضورًا واضحًا لآسيا الوسطى في المدرجات.