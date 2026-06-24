زوجة رافينيا ترد على شائعات الأزمة المالية

نفت زوجة رافينيا ما بشأن معاناة لاعب من مشكلات عائلية ومالية

نفت ناتاليا بيلولي، زوجة البرازيلي رافينيا، ما بشأن معاناة لاعب من مشكلات عائلية ومالية، بعدما زعم فامبيتا، لاعب البرازيل السابق، خلال بودكاست برازيلي، أن رافينيا يمرّ بظروف صعبة قد تدفعه إلى انتظار الانتقال إلى السعودي.

وردّ قريب اللاعب، إيغور باديليا، على هذه التصريحات واصفًا إياها بـ"الأكاذيب"، قبل أن تخرج زوجته لتوضح موقف العائلة.

وقالت ناتاليا إنها تجد من العبث أن تضطر للحديث عن وضعها المالي، مؤكّدة أنّه حتى لو كانت عائلتها تحصل على 10% فقط ممّا يتقاضاه رافينيا حاليًا، فستبقى في وضع مريح.

وأضافت أنّها لا ترى حاجة لاستعراض ذلك عبر منصّات التواصل، بسبب إدراكها للواقع الاجتماعي الذي يعيشه كثيرون، مشيرة إلى أنّ أيّ محاولة للقول إنهم ليسوا فقراء ستُفسَّر بطريقة سلبية.

وأوضحت زوجة رافينيا أنها ظنّت أنّ القصة ستنتهي سريعًا، قبل أن تمتدّ الشائعات إلى ويبدأ كثيرون بتصديق أن العائلة تمر بضائقة مالية.

ويأتي الجدل بالتزامن مع استمرار الحديث عن مستقبل رافينيا مع برشلونة، وسط تقارير تربطه باهتمام من الهلال السعودي، في وقت يواصل فيه اللاعب حضوره مع منتخب البرازيل في .

