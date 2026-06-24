لاكروا يطعم قريته في ليالي المونديال

تكفّل بدفع ثمن البيتزا لكلّ من يجتمع لمتابعة مباريات منتخب في

قدّم المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا لفتة مميّزة لأهالي قريته أجَات، التي لا يتجاوز عدد سكّانها نحو 300 شخص، بعدما تكفّل بدفع ثمن البيتزا لكلّ من يجتمع لمتابعة مباريات منتخب في .

وجاءت المبادرة خلال مشوار فرنسا في البطولة، حيث فازت على السنغال (3-1) في مباراتها الأولى، ثم تغلبت على (3-0) في الجولة الثانية.

وقال عمدة قرية أجَات إنّ لاكروا اقترح على والدته أن يتكفّل بتوفير البيتزا للأهالي في كلّ ليلة يلعب فيها المنتخب الفرنسي، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تكشف الكثير عن شخصيّة اللاعب وارتباطه بالمجتمع الذي خرج منه.

وتستعد فرنسا لمواجهة في الجولة المقبلة، وسط استمرار المبادرة التي حوّلت مباريات المنتخب إلى مناسبة جماعيّة خاصّة في القرية الصغيرة.