صيباري يدخل تاريخ المغرب بإنجاز في دور المجموعات

دخل صيباري تاريخ المنتخب في ، بعدما سجّل في مباريات " الأطلس" الثلاث ضمن دور ، ليصبح أول لاعب مغربي يحقق هذا الإنجاز في نسخة واحدة من البطولة. وافتتح صيباري سجله المونديالي بهدف أمام في التعادل (1-1)، قبل أن يمنح الفوز على بهدف مبكر، ثم واصل حضوره التهديفي أمام في الجولة الثالثة.وجاء هدف صيباري أمام اسكتلندا بعد 71 ثانية فقط، في أسرع هدف للمغرب في تاريخ كأس ، كما كان من بين أسرع أهداف نسخة.وبهذه السلسلة التهديفية، قدّم لاعب أيندهوفن نفسه كأحد أبرز نجوم المغرب في البطولة، بعدما جمع بين التأثير المباشر في النتائج والحضور الحاسم في لحظات مفصلية من مشوار المنتخب.