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صيباري يدخل تاريخ المغرب بإنجاز في دور المجموعات

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صيباري يدخل تاريخ المغرب بإنجاز في دور المجموعات
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كرة القدم

2026-06-25 | 03:28
صيباري يدخل تاريخ المغرب بإنجاز في دور المجموعات

سجّل في مباريات "أسود الأطلس" الثلاث ضمن دور المجموعات

دخل إسماعيل صيباري تاريخ المنتخب المغربي في كأس العالم، بعدما سجّل في مباريات "أسود الأطلس" الثلاث ضمن دور المجموعات، ليصبح أول لاعب مغربي يحقق هذا الإنجاز في نسخة واحدة من البطولة. وافتتح صيباري سجله المونديالي بهدف أمام البرازيل في التعادل (1-1)، قبل أن يمنح المغرب الفوز على اسكتلندا بهدف مبكر، ثم واصل حضوره التهديفي أمام هايتي في الجولة الثالثة.
وجاء هدف صيباري أمام اسكتلندا بعد 71 ثانية فقط، في أسرع هدف للمغرب في تاريخ كأس العالم، كما كان من بين أسرع أهداف نسخة. 
وبهذه السلسلة التهديفية، قدّم لاعب أيندهوفن نفسه كأحد أبرز نجوم المغرب في البطولة، بعدما جمع بين التأثير المباشر في النتائج والحضور الحاسم في لحظات مفصلية من مشوار المنتخب.
 

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صيباري يدخل تاريخ المغرب بإنجاز في دور المجموعات

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كرة القدم

إسماعيل صيباري

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