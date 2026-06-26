ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم

أنفق عشرة آلاف جنيه إسترليني، من أجل اصطحاب جدّه في رحلة إلى

اختار مشجع إنجليزي شاب أن يؤجّل حلم شراء ، بعدما أنفق عشرة آلاف جنيه إسترليني كان قد ادّخرها طوال خمس سنوات، من أجل اصطحاب جدّه في رحلة إلى .

وقرّر جاكوب ألمندينغر، البالغ 21 عامًا، استخدام المبلغ الذي كان مخصصًا كدفعة أولى لمنزله، للسفر مع جدّه جيف غوليكر، البالغ 80 عامًا، إلى أميركا الشمالية لمتابعة مشوار منتخب في البطولة.

وقال جاكوب إنّه لا يشعر بأي ندم على قراره، موضحًا أنّ المال يمكن تعويضه لاحقًا، بينما قد لا تتكرر فرصة حضور كأس مع جدّه مرة أخرى.

ومن المقرر أن يحضر مباراة إنجلترا أمام بنما، مرافقة المنتخب في الأدوار التالية إذا واصل مشواره. وتعود علاقة جاكوب بكرة القدم إلى طفولته، حين بدأ متابعة برفقة جدّه، قبل أن تصبح اللعبة جزءًا أكبر من رابطهما العائلي بعد وفاة جدته عام 2020.