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ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم

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ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم
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كرة القدم

2026-06-26 | 19:28
ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم

أنفق عشرة آلاف جنيه إسترليني، من أجل اصطحاب جدّه في رحلة إلى كأس العالم

اختار مشجع إنجليزي شاب أن يؤجّل حلم شراء منزل، بعدما أنفق عشرة آلاف جنيه إسترليني كان قد ادّخرها طوال خمس سنوات، من أجل اصطحاب جدّه في رحلة إلى كأس العالم
وقرّر جاكوب ألمندينغر، البالغ 21 عامًا، استخدام المبلغ الذي كان مخصصًا كدفعة أولى لمنزله، للسفر مع جدّه جيف غوليكر، البالغ 80 عامًا، إلى أميركا الشمالية لمتابعة مشوار منتخب إنجلترا في البطولة. 
وقال جاكوب إنّه لا يشعر بأي ندم على قراره، موضحًا أنّ المال يمكن تعويضه لاحقًا، بينما قد لا تتكرر فرصة حضور كأس العالم مع جدّه مرة أخرى. 
ومن المقرر أن يحضر الثنائي مباراة إنجلترا أمام بنما، على أمل مرافقة المنتخب في الأدوار التالية إذا واصل مشواره. وتعود علاقة جاكوب بكرة القدم إلى طفولته، حين بدأ متابعة هال سيتي برفقة جدّه، قبل أن تصبح اللعبة جزءًا أكبر من رابطهما العائلي بعد وفاة جدته عام 2020.

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ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم

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كرة القدم

جاكوب ألمندينغر

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