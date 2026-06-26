فيديو - لقطة خاصة بين فينيسيوس وعائلة الظاهرة

خطف فينيسيوس جونيور لقطة لافتة خارج الملعب خلال مشوار منتخب البرازيل
في كأس العالم
، بعدما خصّص وقتًا لعدد من أفراد عائلة الأسطورة البرازيلية رونالدو
نازاريو، في مشهد
جمع بين نجم الجيل الحالي وأحد أبرز رموز الكرة
البرازيلية.
وظهر نجم ريال مدريد
وهو يلتقي بعدد من الصغار من عائلة رونالدو، حيث تبادل معهم الحديث والتقط صورًا تذكارية، في لحظة عكست العلاقة الخاصة بين أجيال الكرة البرازيلية، خصوصًا أن فينيسيوس بات أحد أبرز وجوه المنتخب في البطولة الحالية.
وتأتي اللقطة بالتزامن مع تألّق فينيسيوس في كأس العالم
، بعدما قاد البرازيل إلى الأدوار الإقصائية بالفوز على اسكتلندا (3-0)، في مباراة سجّل خلالها هدفين ورفع رصيده التهديفي في البطولة.
وبين الحضور داخل الملعب واللفتات خارجه، يواصل اللاعب ترسيخ مكانته كأحد أهم نجوم البرازيل في المرحلة الحالية.