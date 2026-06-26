فيديو - لقطة خاصة بين فينيسيوس وعائلة الظاهرة

VINI TAKES TIME FOR RONALDO NAZÁRIO’S FAMILY 🇧🇷👏🏽



The Real Madrid star made time for the young relatives of the Brazilian legend, sharing a sweet moment during Brazil’s World Cup journey 🥹⚽️#ViniciusJr #Brazil #WorldCup2026 #Football #RonaldoNazario pic.twitter.com/qJmod2MbkA — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) June 26, 2026

خطف فينيسيوس جونيور لقطة لافتة خارج الملعب خلال مشوار منتخب في ، بعدما خصّص وقتًا لعدد من أفراد عائلة الأسطورة البرازيلية نازاريو، في جمع بين نجم الجيل الحالي وأحد أبرز رموز البرازيلية.وظهر نجم وهو يلتقي بعدد من الصغار من عائلة رونالدو، حيث تبادل معهم الحديث والتقط صورًا تذكارية، في لحظة عكست العلاقة الخاصة بين أجيال الكرة البرازيلية، خصوصًا أن فينيسيوس بات أحد أبرز وجوه المنتخب في البطولة الحالية.وتأتي اللقطة بالتزامن مع تألّق فينيسيوس في كأس ، بعدما قاد البرازيل إلى الأدوار الإقصائية بالفوز على اسكتلندا (3-0)، في مباراة سجّل خلالها هدفين ورفع رصيده التهديفي في البطولة.وبين الحضور داخل الملعب واللفتات خارجه، يواصل اللاعب ترسيخ مكانته كأحد أهم نجوم البرازيل في المرحلة الحالية.