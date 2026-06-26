فيديو - غوريتسكا ضلّ الحافلة بعدما ضاعت المباراة

Leon Goretzka mistakenly got on the Ecuador team bus after yesterday's game



🎥 @berger_pj pic.twitter.com/Uce5Cfn5PT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 26, 2026

بعد ليلة صعبة على المنتخب الألماني أمام الإكوادور، وجد ليون غوريتسكا نفسه في موقف خارج الملعب، بعدما صعد عن طريق الخطأ إلى حافلة المنتخب الإكوادوري بدلًا من حافلة .وكانت الحافلتان متوقفتين قرب بعضهما بعد المباراة، قبل أن يدخل لاعب إلى الحافلة الخطأ، ثم ينتبه سريعًا إلى ما حدث ويغادرها متجهًا إلى حافلة منتخب بلاده.وجاءت اللقطة بعد خسارة ألمانيا أمام الإكوادور (1-2) في الجولة من دور بكأس ، في مباراة منحت المنتخب الإكوادوري بطاقة العبور إلى دور الـ32، فيما تأهلت ألمانيا بدورها بعدما أنهت المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط.ورغم طرافة الموقف، اختصر المشهد جزءًا من الارتباك الذي رافق ليلة ألمانية غير مثالية، قبل أن يتحوّل خطأ غوريتسكا الصغير إلى واحدة من أخف لقطات ما بعد المباراة.