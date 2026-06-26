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فيديو - غوريتسكا ضلّ الحافلة بعدما ضاعت المباراة

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فيديو - غوريتسكا ضلّ الحافلة بعدما ضاعت المباراة
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كرة القدم

2026-06-26 | 18:59
فيديو - غوريتسكا ضلّ الحافلة بعدما ضاعت المباراة

صعد عن طريق الخطأ إلى حافلة المنتخب الإكوادوري

بعد ليلة صعبة على المنتخب الألماني أمام الإكوادور، وجد ليون غوريتسكا نفسه في موقف طريف خارج الملعب، بعدما صعد عن طريق الخطأ إلى حافلة المنتخب الإكوادوري بدلًا من حافلة ألمانيا
وكانت الحافلتان متوقفتين قرب بعضهما بعد المباراة، قبل أن يدخل لاعب بايرن ميونيخ إلى الحافلة الخطأ، ثم ينتبه سريعًا إلى ما حدث ويغادرها متجهًا إلى حافلة منتخب بلاده.
وجاءت اللقطة بعد خسارة ألمانيا أمام الإكوادور (1-2) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم، في مباراة منحت المنتخب الإكوادوري بطاقة العبور إلى دور الـ32، فيما تأهلت ألمانيا بدورها بعدما أنهت المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط. 
ورغم طرافة الموقف، اختصر المشهد جزءًا من الارتباك الذي رافق ليلة ألمانية غير مثالية، قبل أن يتحوّل خطأ غوريتسكا الصغير إلى واحدة من أخف لقطات ما بعد المباراة.
 

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ليون غوريتسكا

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