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وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس

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وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس
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كرة القدم

2026-06-26 | 19:42
وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس

قررت أليكسيا بوتياس خوض تجربة جديدة في مسيرتها بعد رحيلها عن برشلونة

قررت أليكسيا بوتياس خوض تجربة جديدة في مسيرتها، بعد رحيلها عن برشلونة، بالتوجه إلى لندن سيتي ليونيسز في صفقة انتقال حر.
 وتأتي الخطوة بعد سنوات تاريخية مع النادي الكتالوني، صنعت خلالها واحدة من أبرز المسيرات في كرة القدم النسائية، وتُوّجت بالكرة الذهبية مرتين، إضافة إلى ألقاب محلية وأوروبية عديدة.
وبحسب التقارير، كانت بوتياس في مفاوضات مع بوسطن حتّى الساعات الأخيرة، قبل أن ترجّح خيار البقاء في أوروبا واللعب في الدوري الإنجليزي، الذي تنظر إليه كأحد أقوى الدوريات في العالم
كما جذبها مشروع لندن سيتي ليونيسز بوصفه ناديًا قائمًا على كرة القدم النسائية فقط، مع طموح لإثبات أن هذا النموذج قادر على النجاح رياضيًا واستثماريًا على المدى الطويل

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وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس

رياضة

كرة القدم

أليكسيا بوتياس

برشلونة

لندن سيتي ليونيسز

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