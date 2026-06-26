وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس

قررت أليكسيا بوتياس خوض تجربة في مسيرتها بعد رحيلها عن

قررت أليكسيا بوتياس خوض تجربة في مسيرتها، بعد رحيلها عن ، بالتوجه إلى لندن سيتي ليونيسز في صفقة انتقال حر.

وتأتي الخطوة بعد سنوات تاريخية مع النادي الكتالوني، صنعت خلالها واحدة من أبرز المسيرات في النسائية، وتُوّجت بالكرة الذهبية مرتين، إضافة إلى ألقاب محلية وأوروبية عديدة.

وبحسب التقارير، كانت بوتياس في مفاوضات مع بوسطن حتّى الساعات ، قبل أن ترجّح خيار البقاء في واللعب في الدوري الإنجليزي، الذي تنظر إليه كأحد أقوى الدوريات في .

كما جذبها مشروع لندن سيتي ليونيسز بوصفه ناديًا قائمًا على كرة القدم النسائية فقط، مع طموح لإثبات أن هذا النموذج على النجاح رياضيًا واستثماريًا على المدى .