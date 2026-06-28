ليلة المباراة ضد كرواتيا تحمل ذكرى أليمة للبرتغال

تخوض البرتغال مواجهة قوية أمام كرواتيا في دور الـ32 من ، في مباراة تحمل بُعدًا عاطفيًا خاصًا، إذ تأتي فجر 3 - يوليو بتوقيت وعدد من العواصم والأوروبية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا.وكان جوتا قد فارق الحياة في الثالث من تموز - يوليو 2025، إثر حادث سير مأساوي في ، في خبر هزّ البرتغالية وناديه ليفربول، وترك حزنًا عميقًا لدى زملائه وجماهيره.ورغم أنّ المباراة مقررة رسميًا في الثاني من تموز - يوليو بتوقيت كندا، حيث تُقام البطولة، فإنّ توقيتها في أوروبايجعلها مرتبطة بتاريخ مؤلم في ذاكرة المنتخب البرتغالي، الذي يخوض اللقاء أمام كرواتيا في ليلة لا تبدو عادية لجماهيره.وتمنح هذه المصادفة المواجهة بُعدًا إنسانيًا يتجاوز حسابات التأهل، إذ تعود ذكرى جوتا إلى الواجهة في يومٍ كروي كبير للبرتغال، بعد عام على رحيله، بينما يسعى المنتخب إلى مواصلة مشواره في كأس وسط حضور معنوي لاسمٍ لم يغب عن ذاكرة اللعبة.