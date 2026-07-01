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فيديو - فرحة المغرب تهز شوارع هولندا

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فيديو - فرحة المغرب تهز شوارع هولندا
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كرة القدم

2026-06-30 | 20:10
فيديو - فرحة المغرب تهز شوارع هولندا

امتدّت فرحة تأهّل المغرب إلى دور الـ16 من كأس العالم إلى شوارع عدد من المدن الهولندية

امتدّت فرحة تأهل المغرب إلى دور الـ16 من كأس العالم إلى شوارع عدد من المدن الهولندية، بعد فوز "أسود الأطلس" على هولندا بركلات الترجيح، في نتيجة أنهت مشوار المنتخب الهولندي مبكرًا ومنحت المغرب عبورًا جديدًا في البطولة.
وشهدت مدن مثل أمستردام، لاهاي، روتردام وأوتريخت تجمعات كبيرة لمشجعين خرجوا للاحتفال، وسط أبواق سيارات، أعلام مغربية، ألعاب نارية ومسيرات في الشوارع. 
وبقيت الأجواء احتفالية في معظم المواقع، قبل أن تتدخل الشرطة في بعض النقاط بعد رمي مفرقعات وأجسام باتجاه عناصرها، خصوصًا في لاهاي وروتردام. 
كما أوقفت الشرطة عددًا من الأشخاص على خلفية الاضطرابات، كما أنّ الاحتفالات في مدن عدّة انتهت سريعًا بعد تدخل وحدات مكافحة الشغب لتفريق التجمعات التي خرجت عن مسارها السلمي. 
وكان المغرب قد حسم تأهله بعد التعادل (1-1) مع هولندا في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل الفوز (3-2) بركلات الترجيح في مباراة أقيمت في مونتيري، ليضرب موعدًا مع كندا في الدور المقبل.
 
 

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