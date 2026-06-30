فيديو - ميسي يطلّ مع سبايدرمان

LIONEL MESSI ACTUANDO CON TOM HOLLAND PARA LA NUEVA PELÍCULA DE SPIDERMAN-MAN. 🎬🍿 pic.twitter.com/hOZNymfKQV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026

خطف ليونيل الأضواء خارج ملاعب هذه المرة، بعد ظهوره إلى جانب الممثل توم هولاند في إعلان ترويجي جديد لفيلم Spider-Man: Brand New Day، في لقطة جمعت أحد أشهر نجوم الرياضة في ببطل سلسلة "الرجل العنكبوت"..وجاء ظهور قائد إنتر ميامي بطريقة خفيفة حملت طابعًا كوميديًا، بعدما ظهر وهو يدخل إلى مقهى قبل أن يتقاطع المشهد مع أجواء الفيلم وشخصية "سبايدرمان"، في فكرة تسويقية تستفيد من الحضور العالمي لميسي، ومن الشعبية الكبيرة التي تحظى بها السلسلة السينمائية.ويعكس هذا الظهور مكانة ميسي كواحد من الأسماء القليلة القادرة على عبور الحدود بين الرياضة والترفيه والإعلانات الكبرى، إذ لم تعد نجوميته مرتبطة بالمباريات والبطولات فقط، بل باتت حاضرة في حملات عالمية تستهدف جمهورًا واسعًا، من عشاق كرة القدم إلى متابعي السينما.