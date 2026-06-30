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فيديو - ميسي يطلّ مع سبايدرمان

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فيديو - ميسي يطلّ مع سبايدرمان
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كرة القدم

2026-06-30 | 19:57
فيديو - ميسي يطلّ مع سبايدرمان


ظهر ميسي إلى جانب الممثل البريطاني توم هولاند


خطف ليونيل ميسي الأضواء خارج ملاعب كرة القدم هذه المرة، بعد ظهوره إلى جانب الممثل البريطاني توم هولاند في إعلان ترويجي جديد لفيلم Spider-Man: Brand New Day، في لقطة جمعت أحد أشهر نجوم الرياضة في العالم ببطل سلسلة "الرجل العنكبوت"..
وجاء ظهور قائد إنتر ميامي بطريقة خفيفة حملت طابعًا كوميديًا، بعدما ظهر وهو يدخل إلى مقهى قبل أن يتقاطع المشهد مع أجواء الفيلم وشخصية "سبايدرمان"، في فكرة تسويقية تستفيد من الحضور العالمي لميسي، ومن الشعبية الكبيرة التي تحظى بها السلسلة السينمائية.
ويعكس هذا الظهور مكانة ميسي كواحد من الأسماء القليلة القادرة على عبور الحدود بين الرياضة والترفيه والإعلانات الكبرى، إذ لم تعد نجوميته مرتبطة بالمباريات والبطولات فقط، بل باتت حاضرة في حملات عالمية تستهدف جمهورًا واسعًا، من عشاق كرة القدم إلى متابعي السينما.
 
 
 

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