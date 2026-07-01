بعد الانتقال.. اعتراف صريح من زوجة ليفاندوفسكي

جاءت رسالة آنا بعد أيّام من إعلان فاير تعاقده رسميًا مع

فتحت آنا ليفاندوفسكا، زوجة النجم ، جانبًا عائليًا وإنسانيًا من انتقاله إلى فاير الأميركي، بعدما تحدّثت بصراحة عن مخاوفها من مغادرة وبدء حياة في الولايات المتّحدة.

وجاءت رسالة آنا بعد أيّام من إعلان شيكاغو فاير تعاقده رسميًا مع ، قادمًا من برشلونة، بعقد "اللاعب المعيّن" في الدوري الأميركي، على أن يمتدّ عقده حتى موسم 2027-2028، بانتظار استكمال إجراءات التأشيرة وشهادة الانتقال الدولية.

وقالت آنا، عبر حسابها على ، إنّ الانتقال إلى شيكاغو يمثّل تغييرًا ضخمًا للعائلة، مشيرة إلى أنّ برشلونة أصبحت بيتها ومكانها الآمن، وأنّ فكرة الرحيل عنها وبدء حياة جديدة تشعرها بالخوف.

وتحدّثت أيضًا عن قلقها كأمّ تجاه ابنتيها، خصوصًا مع المدرسة الجديدة ومحاولة التأقلم مع بيئة مختلفة، معتبرة أنّ الحياة إلى جانب لاعب محترف لا تقتصر على اللحظات المضيئة، بل تحمل تنازلات عائليّة صعبة.

وأكّدت، في المقابل، وقوفها إلى جانب في خطوته الجديدة، معتبرة أنّ العائلة تتحرّك كفريق واحد، لكنّها شدّدت على حقّها في الخوف والضغط بدل إخفائهما خلف صورة مثالّية.

وكان شيكاغو فاير قد وصف صفقة ليفاندوفسكي بأنّها لحظة بارزة في تاريخ النادي، في خطوة تعكس طموح الفريق إلى رفع سقف المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

