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بعد الانتقال.. اعتراف صريح من زوجة ليفاندوفسكي

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بعد الانتقال.. اعتراف صريح من زوجة ليفاندوفسكي
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كرة القدم

2026-07-01 | 08:19
بعد الانتقال.. اعتراف صريح من زوجة ليفاندوفسكي

جاءت رسالة آنا بعد أيّام من إعلان شيكاغو فاير تعاقده رسميًا مع ليفاندوفسكي

فتحت آنا ليفاندوفسكا، زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، جانبًا عائليًا وإنسانيًا من انتقاله إلى شيكاغو فاير الأميركي، بعدما تحدّثت بصراحة عن مخاوفها من مغادرة برشلونة وبدء حياة جديدة في الولايات المتّحدة.
وجاءت رسالة آنا بعد أيّام من إعلان شيكاغو فاير تعاقده رسميًا مع ليفاندوفسكي، قادمًا من برشلونة، بعقد "اللاعب المعيّن" في الدوري الأميركي، على أن يمتدّ عقده حتى موسم 2027-2028، بانتظار استكمال إجراءات التأشيرة وشهادة الانتقال الدولية.
وقالت آنا، عبر حسابها على إنستغرام، إنّ الانتقال إلى شيكاغو يمثّل تغييرًا ضخمًا للعائلة، مشيرة إلى أنّ برشلونة أصبحت بيتها ومكانها الآمن، وأنّ فكرة الرحيل عنها وبدء حياة جديدة تشعرها بالخوف.
وتحدّثت أيضًا عن قلقها كأمّ تجاه ابنتيها، خصوصًا مع المدرسة الجديدة ومحاولة التأقلم مع بيئة مختلفة، معتبرة أنّ الحياة إلى جانب لاعب محترف لا تقتصر على اللحظات المضيئة، بل تحمل تنازلات عائليّة صعبة.
وأكّدت، في المقابل، وقوفها إلى جانب روبرت في خطوته الجديدة، معتبرة أنّ العائلة تتحرّك كفريق واحد، لكنّها شدّدت على حقّها في التعبير عن الخوف والضغط بدل إخفائهما خلف صورة مثالّية.
وكان شيكاغو فاير قد وصف صفقة ليفاندوفسكي بأنّها لحظة بارزة في تاريخ النادي، في خطوة تعكس طموح الفريق إلى رفع سقف المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

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آنا ليفاندوفسكا

روبرت ليفاندوفسكي

شيكاغو فاير

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