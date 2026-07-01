فرحة مكسيكية تنتهي بمأساة في العاصمة

تحوّلت احتفالات جماهير المكسيك
بالفوز على الإكوادور
في كأس العالم
إلى مأساة، بعدما أعلنت السلطات الصحّيّة في مكسيكو سيتي وفاة ثلاثة أشخاص اختناقًا، وسط ازدحام كبير في شوارع العاصمة
.
وجاءت الحوادث بعد فوز المنتخب المكسيكي على الإكوادور (2-0)، في دور الـ32 من كأس العالم
، وهي نتيجة أنهت انتظارًا طويلًا للمكسيك في الأدوار الإقصائية، ومنحتها بطاقة العبور إلى الدور التالي.
وكانت فرق الطوارئ
قد تلقّت بلاغات عن ثلاثة أشخاص فاقدي الوعي في نقاط مختلفة قرب شارع باسيو دي لا ريفورما، حيث تجمّع آلاف المشجعّين للاحتفال بالقرب من نصب ملاك الاستقلال
.
وأوضحت السلطات أنّ الضحايا هم رجل يبلغ 44 عامًا، وامرأتان تبلغان 19 و48 عامًا. وأُعلن عن وفاة الرجل والمرأة البالغة 19 عامًا بعد محاولات إنعاش متقدّمة، فيما نُقلت المرأة
الثالثة إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة لاحقًا.
وأعربت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروغادا، عن تعازيها لعائلات الضحايا، مؤكّدة أنّ فرق الطوارئ تعاملت مع البلاغات فورًا وفعّلت بروتوكولات الاستجابة الطبّيّة، داعية الجماهير إلى الاحتفال بمسؤوليّة وتجنّب المواقف التي قد تعرّض سلامتهم للخطر.
وبذلك، خيّمت الحادثة على ليلة كرويّة تاريخيّة للمنتخب المكسيكي، الذي واصل مشواره في البطولة، لكنّ احتفالات التأهّل انتهت بمشاهد حزينة في أحد أبرز شوارع العاصمة.