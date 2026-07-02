فيديو - لفتة من رونالدو لعناصر الأمن في كندا

خطف كريستيانو رونالدو
لقطة لافتة قبل مواجهة البرتغال
وكرواتيا في كأس العالم
، بعدما ترجّل من حافلة المنتخب البرتغالي
لشكر عناصر الأمن المكلّفين بمرافقة البعثة.
وأظهر مقطع متداول النجم البرتغالي وهو يغادر الحافلة للحظات، ويتّجه نحو عدد من العناصر الذين كانوا يؤمّنون وصول منتخب البرتغال، قبل أن يحيّيهم ويعود إلى مرافقة زملائه.
وتأتي اللقطة قبل مباراة مرتقبة بين البرتغال وكرواتيا، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا مع حضور كريستيانو رونالدو
ولوكا مودريتش، اثنين من أبرز أسماء الجيل الأخير في كرة القدم
.
وبعيدًا عن أجواء الضغط قبل المباراة، أضاف رونالدو مشهدًا هادئًا إلى حضوره في كندا
، بعدما حرص على توجيه
الشكر لمن رافقوا حافلة المنتخب البرتغالي.