فيديو - لفتة من رونالدو لعناصر الأمن في كندا

ترجّل من حافلة المنتخب لشكر عناصر الأمن المكلّفين بمرافقة الفريق

خطف لقطة لافتة قبل مواجهة وكرواتيا في ، بعدما ترجّل من حافلة المنتخب لشكر عناصر الأمن المكلّفين بمرافقة البعثة.

وأظهر مقطع متداول النجم البرتغالي وهو يغادر الحافلة للحظات، ويتّجه نحو عدد من العناصر الذين كانوا يؤمّنون وصول منتخب البرتغال، قبل أن يحيّيهم ويعود إلى مرافقة زملائه.

وتأتي اللقطة قبل مباراة مرتقبة بين البرتغال وكرواتيا، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا مع حضور كريستيانو ولوكا مودريتش، اثنين من أبرز أسماء الجيل الأخير في .

وبعيدًا عن أجواء الضغط قبل المباراة، أضاف رونالدو مشهدًا هادئًا إلى حضوره في ، بعدما حرص على الشكر لمن رافقوا حافلة المنتخب البرتغالي.