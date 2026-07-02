بطاقة بالوغون الحمراء تُكلّف دومينوز مليون دولار

تحوّلت البطاقة الحمراء التي حصل عليها فولارين بالوغون، مهاجم المنتخب الأميركي، في مباراة أمام البوسنة والهرسك، إلى حدث خارج حدود الملعب، بعدما فعّلت شركة "دومينوز بيتزا" عرضًا ترويجيًا كانت قد أعلنت عنه قبل انطلاق البطولة.وكانت الشركة قد وعدت بمنح بيتزا مجانية بقيمة تقارب مليون ، في حال تلقّى أيّ لاعب من منتخب الولايات المتحدة بطاقة حمراء خلال . ومع طرد بالوغون في الدقيقة 64 من المباراة، باتت "دومينوز" ملزمة بتنفيذ حملتها، عبر توزيع عشرات الآلاف من وجبات "Emergency Pizza" على المشتركين المؤهلين.وجاء طرد بالوغون بعد مراجعة تقنية الفيديو، خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأميركي على البوسنة والهرسك (2-0)، ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي، لكنه خسر في المقابل مهاجمه بسبب الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة.