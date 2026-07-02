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فيديو - مشادّة في فندق مصر قبل مواجهة أستراليا

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فيديو - مشادّة في فندق مصر قبل مواجهة أستراليا
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كرة القدم

2026-07-02 | 19:13
فيديو - مشادّة في فندق مصر قبل مواجهة أستراليا

شهد فندق إقامة منتخب مصر مشادّة بين إبراهيم حسن، وأحد أفراد الأمن

شهد فندق إقامة منتخب مصر في الولايات المتحدة مشادّة بين إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وأحد أفراد الأمن، قبل ساعات من مواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم.
وجاءت الواقعة بعدما حاول طفل مصري التقاط صورة تذكارية مع لاعبي المنتخب داخل الفندق، قبل أن يتدخّل عنصر أمن ويمنعه من الاقتراب، ما دفع إبراهيم حسن إلى الاعتراض على طريقة التعامل معه والتدخل للدفاع عنه.
وتطوّر الموقف إلى مشادة كلامية داخل بهو الفندق، قبل أن يتدخل عدد من الموجودين لاحتواء الأمر سريعًا، من دون أن يؤثر ذلك على استعدادات المنتخب للمباراة المرتقبة أمام أستراليا.
وتأتي الواقعة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على بعثات المنتخبات المشاركة في كأس العالم، خصوصًا في الفنادق ومحيط الملاعب، حيث تتزايد محاولات المشجعين للاقتراب من اللاعبين والتقاط الصور معهم.
 

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