فيديو - مشادّة في فندق مصر قبل مواجهة أستراليا

شهد فندق إقامة منتخب مصر مشادّة بين إبراهيم حسن، وأحد أفراد الأمن

شهد فندق إقامة منتخب مصر في مشادّة بين إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وأحد أفراد الأمن، قبل ساعات من مواجهة في دور الـ32 من .

وجاءت الواقعة بعدما حاول طفل التقاط صورة تذكارية مع لاعبي المنتخب داخل الفندق، قبل أن يتدخّل عنصر أمن ويمنعه من الاقتراب، ما دفع إبراهيم حسن إلى الاعتراض على طريقة التعامل معه والتدخل للدفاع عنه.

وتطوّر الموقف إلى مشادة كلامية داخل بهو الفندق، قبل أن يتدخل عدد من الموجودين لاحتواء الأمر سريعًا، من دون أن يؤثر ذلك على استعدادات المنتخب للمباراة المرتقبة أمام أستراليا.

وتأتي الواقعة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على بعثات المنتخبات المشاركة في كأس ، خصوصًا في الفنادق ومحيط الملاعب، حيث تتزايد محاولات المشجعين للاقتراب من اللاعبين والتقاط الصور معهم.