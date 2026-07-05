رونالدو يعلنها: المونديال الأخير

أكّد أن 2026 ستكون له في مسيرته، ليضع النجم حدًا لواحدة من أطول الرحلات الفردية في تاريخ البطولة.وخاض ست نسخ من كأس أعوام 2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026، في مسيرة امتدت على مدى عشرين عامًا مع المنتخب البرتغالي، شهدت حضوره المستمر في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.ولم يكتفِ رونالدو بالمشاركة في نسخة 2026، بل أضاف رقمًا تاريخيًا جديدًا إلى مسيرته، بعدما أصبح أول لاعب يسجّل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، عقب تسجيله ثنائية في فوز على (5-0) خلال دور .وجاء إعلان رونالدو قبل مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ16 مساء ، ليمنح المباراة بُعدًا إضافيًا، إذ قد تكون واحدة من آخر محطات اللاعب البالغ 41 عامًا في البطولة التي ظلّ يطارد لقبها طوال مسيرته.ورغم كل الألقاب والأرقام التي حققها مع الأندية والمنتخب، يبقى كأس العالم اللقب الوحيد الغائب عن خزائن رونالدو، ما يجعل مشاركته الحالية فصلًا أخيرًا في قصة امتدت عبر أجيال مختلفة من .