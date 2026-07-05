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رونالدو يعلنها: المونديال الأخير

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رونالدو يعلنها: المونديال الأخير
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كرة القدم

2026-07-05 | 18:40
رونالدو يعلنها: المونديال الأخير

أكّد كريستيانو رونالدو أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له في مسيرته

أكّد كريستيانو رونالدو أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له في مسيرته، ليضع النجم البرتغالي حدًا لواحدة من أطول الرحلات الفردية في تاريخ البطولة.
وخاض رونالدو ست نسخ من كأس العالم أعوام 2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026، في مسيرة امتدت على مدى عشرين عامًا مع المنتخب البرتغالي، شهدت حضوره المستمر في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.
ولم يكتفِ رونالدو بالمشاركة في نسخة 2026، بل أضاف رقمًا تاريخيًا جديدًا إلى مسيرته، بعدما أصبح أول لاعب يسجّل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، عقب تسجيله ثنائية في فوز البرتغال على أوزبكستان (5-0) خلال دور المجموعات.
وجاء إعلان رونالدو قبل مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ16 مساء اليوم، ليمنح المباراة بُعدًا إضافيًا، إذ قد تكون واحدة من آخر محطات اللاعب البالغ 41 عامًا في البطولة التي ظلّ يطارد لقبها طوال مسيرته.
ورغم كل الألقاب والأرقام التي حققها مع الأندية والمنتخب، يبقى كأس العالم اللقب الوحيد الغائب عن خزائن رونالدو، ما يجعل مشاركته الحالية فصلًا أخيرًا في قصة امتدت عبر أجيال مختلفة من كرة القدم.
 

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