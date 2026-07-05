رقم قاسٍ يلاحق برونو غيمارايش

تحوّلت ركلة الجزاء التي أهدرها برونو غيمارايش
أمام النرويج
في دور الـ16 من كأس العالم
، إلى رقم سلبي في تاريخ مشاركات البرازيل
بالبطولة.
إذ أصبح غيمارايش أول لاعب برازيلي يفشل في تسجيل ركلة جزاء خلال مباراة في كأس العالم
منذ 40 عامًا، مع استثناء ركلات الترجيح. ويعود آخر إخفاق برازيلي من علامة الجزاء في الوقت الأصلي أو الإضافي إلى زيكو، خلال مواجهة فرنسا
في مونديال 1986.
وجاءتركلة الجزاء في الشوط الأول أمام النرويج، لكن الحارس أورجان نيلاند تصدى لها، قبل أن تزداد صعوبة المباراة على المنتخب البرازيلي.
وانتهت المواجهة بفوز النرويج (2-1)، لتودّع "السيليساو
" كأس العالم من دور الـ16، في واحدة من أقسى مفاجآت البطولة حتى الآن، بينما واصل المنتخب النرويجي مشواره إلى الدور ربع النهائي.