رقم قاسٍ يلاحق برونو غيمارايش

تحوّلت ركلة الجزاء التي إلى رقم سلبي في تاريخ مشاركات بكأس

تحوّلت ركلة الجزاء التي أهدرها أمام في دور الـ16 من ، إلى رقم سلبي في تاريخ مشاركات بالبطولة.

إذ أصبح غيمارايش أول لاعب برازيلي يفشل في تسجيل ركلة جزاء خلال مباراة في كأس منذ 40 عامًا، مع استثناء ركلات الترجيح. ويعود آخر إخفاق برازيلي من علامة الجزاء في الوقت الأصلي أو الإضافي إلى زيكو، خلال مواجهة في مونديال 1986.

وجاءتركلة الجزاء في الشوط الأول أمام النرويج، لكن الحارس أورجان نيلاند تصدى لها، قبل أن تزداد صعوبة المباراة على المنتخب البرازيلي.

وانتهت المواجهة بفوز النرويج (2-1)، لتودّع " " كأس العالم من دور الـ16، في واحدة من أقسى مفاجآت البطولة حتى الآن، بينما واصل المنتخب النرويجي مشواره إلى الدور ربع النهائي.