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إسبانيا تواصل كتابة التاريخ في المونديال

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إسبانيا تواصل كتابة التاريخ في المونديال
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كرة القدم

2026-07-06 | 19:34
إسبانيا تواصل كتابة التاريخ في المونديال

واصل منتخب إسبانيا ترسيخ حضوره كأحد أبرز المرشحين في كأس العالم

واصل منتخب إسبانيا ترسيخ حضوره كأحد أبرز المرشحين في كأس العالم، بعدما حجز مقعده في ربع النهائي بفوز صعب على البرتغال (1-0)، في مباراة حسمها ميكيل ميرينو بهدف قاتل في الدقيقة 90+1.
الفوز الإسباني لم يكن مجرد بطاقة عبور جديدة في البطولة، بل حمل معه أرقامًا تاريخية لافتة، في مقدّمها وصول الحارس أوناي سيمون إلى 609 دقائق متتالية من دون تلقي أي هدف في كأس العالم، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة، بعدما كان قد حطّم الرقم السابق لوولتر زينغا عند حاجز 519 دقيقة خلال مواجهة النمسا.
كما بات المنتخب الإسباني الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية، في تأكيد جديد على الصلابة الدفاعية التي باتت إحدى أبرز علامات فريق المدرب لويس دي لا فوينتي.
وعزّز دي لا فوينتي بدوره سجلّه المثالي في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى، بعدما حقق الفوز في مبارياته الست أمام جورجيا، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، النمسا والبرتغال، بنسبة نجاح بلغت 100%.
ومع هذا الانتصار، رفع منتخب إسبانيا سلسلته إلى 36 مباراة رسمية متتالية من دون هزيمة، ليواصل بطل أوروبا تقديم نسخة استثنائية تجمع بين الشخصية، الصلابة، والقدرة على الحسم في اللحظات الكبيرة.
 

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