لاعب صنداونز حاول المساعدة.. فوجد نفسه في خطر

نجا ديفاين لونغا من حادث إطلاق نار

نجا ديفاين لونغا، مدافع ماميلودي صنداونز ومنتخب ، من حادث إطلاق نار تعرّضت له سيارته في ، من دون أن يُصاب هو أو أي من مرافقيه بأذى.

وبحسب ما أفادت به الشرطة، كان لونغا يقود سيارة BMW زرقاء في شارع تودهوب برفقة عدد من أصدقائه، حين أوقفهم رجل مجهول وأبلغهم بأن ركّاب سيارة أمامهم سرقوا منه مبلغًا ماليًا، وأثناء محاولة لونغا ومرافقيه ملاحقة السيارة المشتبه بها، أطلق أحد من كانوا بداخلها النار باتجاه سيارة اللاعب.

وأصاب أحد الأعيرة سيارة لونغا، تاركًا ثقبًا فيها، إلا أنّ الحادث لم يسفر عن أي إصابات، واقتصرت الأضرار على السيارة. وفتحت شرطة هيلبرو قضية محاولة قتل، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات ما حدث، ولم يُعلن حتى الآن عن توقيف أي مشتبه به.

ويُعدّ لونغا من أبرز الأسماء الزيمبابوية في الدوري الجنوب أفريقي، وسبق له تمثيل منتخب بلاده، إلى جانب تجربته مع ماميلودي صنداونز.