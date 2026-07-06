فيديو - بعد الخروج.. ليلة دامية في المكسيك

شهدت ولاية فيراكروز المكسيكية حادثًا أمنيًا خطيرًا، بالتزامن مع أجواء ما بعد خسارة المنتخب

شهدت ولاية فيراكروز المكسيكية حادثًا أمنيًا خطيرًا، بالتزامن مع أجواء ما بعد خسارة منتخب المكسيك أمام إنجلترا (3-2) وخروجه من .

وبحسب تقارير مكسيكية، اقتحم مسلحون بار "El Congelador"، حيث كان عدد من الحاضرين يتابعون مباراة المنتخب المكسيكي، قبل أن يطلقوا النار داخل المكان، ما أثار من الهلع بين الموجودين.

وتضاربت المعلومات الأولية بشأن حصيلة الهجوم؛ إذ تحدثت بعض التقارير عن سقوط عدة جرحى، بينهم حالات خطرة، بينما أشار تقرير آخر إلى مقتل رجل كان داخل المكان.

وعقب الحادث، حضرت عناصر إلى الموقع وفرضت طوقًا حول المكان، فيما بدأ المحققون جمع الأدلة وفتح ملف للتحقيق في ملابسات الهجوم. ولم تعلن السلطات بعد توقيف أي مشتبه به أو تحديد دوافع الاعتداء.

ورغم وقوع الحادث خلال أجواء متابعة مباراة المكسيك وإنجلترا، لم تؤكد السلطات وجود علاقة مباشرة بين الهجوم والحدث الرياضي.